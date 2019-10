Fahrradsicherheit in Neumünster : Neun Radler besoffen am Lenker

Immer wieder hat die Polizei die Radfahrer im Blick und setzt Schwerpunkte.

von Dörte Moritzen

27. Oktober 2019, 16:44 Uhr

Nur wenn das Fahrrad verkehrssicher ist und die Straßenverkehrsregeln eingehalten werden, lassen sich Unfälle vermeiden. Doch nicht jeder Radler ist von vorn herein vernünftig – und deshalb hat die Polizei in Neumünster speziell in der Radfahrsaison von Mai bis September sowie im Winter im Rahmen des Streifendienstes wieder einige Kontrollen gemacht. Dabei gab es immer spezielle Schwerpunkte.

Thema Radwege

Im Dezember 2018 nahmen sich die Beamten des 1. und 2. Polizeireviers die Straßenbenutzung vor und hatten ein spezielles Augenmerk auf die verbotenen Fahrten auf der falschen Radwegseite. Insgesamt erwischten sie dabei 411 Radler, die sich nicht an die Regeln hielten. Allein 318 von ihnen waren auf dem linken Radweg unterwegs gewesen, berichten Tanja Paulsen, Expertin für Verkehrsprävention bei der Polizeidirektion Neumünster, und ihr Kollege Helge Rahn. Andere Ertappte wurden zum Beispiel auf dem Gehweg erwischt oder fuhren auf der Straße, obwohl sie auf dem Radweg hätten fahren müssen. „Das sind für uns wirklich erschreckende Zahlen“, sagt Tanja Paulsen. Denn das Radeln auf der falschen Radwegseite führt auch in Neumünster häufig zu teils schweren Unfällen, weil andere Verkehrsteilnehmer einfach nicht damit rechnen, dass ein Radler plötzlich von rechts kommt. Erwischt wurden auf dem falschen Radweg alle Altersgruppen.

Sichtbarkeit

Im Januar vergangenen Jahres schaute sich die Polizei besonders die Beleuchtung der Räder genau an. 77 Mal waren die Lampen oder Reflektoren mangelhaft.

Handybenutzung

Im März dieses Jahres zu Beginn der Fahrradsaison lag das besondere Augenmerk auf der verbotenen Nutzung des Mobiltelefons. 269 Radler telefonierten illegal mit ihrem Handy in der Hand und wurden prompt erwischt.

Alkohol

Im Juni – also im Monat der Holstenköste – beschäftigte die Polizei bei ihren Kontrollen besonders das Thema Alkohol am Lenker. Dabei fielen neun Radler auf.

Zubehör

Im Juli ging es in erster Linien um das Zubehör am Fahrrad. Da wurden Kindersitze und auch die Fahrradanhänger genauer inspiziert. Das Resultat: In zwei Fällen waren die Kinder, die auf dem Rad mitfuhren, nicht festgeschnallt.

Rotlicht

Auch wer über eine rote Ampel radelt, lebt gefährlich. Deshalb schaute die Polizei im August einmal sehr genau hin und erwischte 22 Radler, die trotz Rotlicht fest in die Pedalen traten.

Weitere Verstöße

Zusätzlich zu diesen themenbezogenen Fällen wurden bei den Kontrollen 143 weitere Verstöße festgestellt wie beispielsweise Fehler beim Abbiegen, wenn das Handzeichen nicht korrekt gegeben wird, freihändiges Fahren oder Behinderungen durch das Radeln nebeneinander.

Ferienspaß mit der Polizei

Damit vor allem die jüngsten Radler nicht nur durch Kontrollen lernen, hat sich die Polizei in den Herbstferien erstmals mit eigenen Angeboten am Ferienspaß beteiligt. „Die Idee stammt von Kollegen aus Lübeck“, berichten Tanja Paulsen und Helge Rahn. „In Zusammenarbeit mit dem Jugendverband Neumünster haben wir Termine in der Jugendverkehrsschule auf dem Jugendspielplatz angeboten. zwei Tage waren rege besucht“, erzählen die Polizeibeamten. Die Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren, darunter auch einige Inklusionskinder, lernten in der Zeit mit viel Spaß und lustigen Geschicklichkeitswettbewerben ihre Räder sicherer zu beherrschen. Da wurden unter Aufsicht Vollbremsungen gemacht, es wurde Slalom oder in der Kreisbahn gefahren.

„Die Kinder hatten viel Spaß – wir haben es ganz bewusst völlig anders aufgezogen als die Verkehrserziehung, die sie aus der Schule kennen“, sagen die Polizisten. „Wichtig war den Kindern, dass die Ampel auf der Übungsstrecke immer eingeschaltet ist, so waren natürlich die Verkehrsregeln auch immer mal wieder Thema.“ Außerdem hatten die Beamten einen Blick auf die Verkehrssicherheit der Räder, die die Kinder ebenso wie ihre Helme, mitbrachten. „Da haben wir dann schon mal die eine oder andere Bremse repariert“, berichten Tanja Paulsen und Helge Rahn.

In den kommenden Osterferien wollen sie die jüngsten Neumünsteraner erneut zum Radeln in den Ferien einladen.