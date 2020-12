Sportförderung : Neumünsters Vereine bangen um ihre Finanzen

Wegen einer Formulierung in den neuen Förderrichtlinien der Stadt fehlt Geld in den Kassen. Eine schnelle Lösung muss her.

von Hannes Harding

01. Dezember 2020, 16:55 Uhr

Drei Euro pro Stunde erstattete die Stadt bisher an Vereine für den Einsatz von Übungsleitern, Trainern, Sportlehrern oder auch Vereinsmanagern. Das ist seit vielen Jahren geübte Praxis, und dabei spielte es bislang keine Rolle, ob dieses Personal ehren- oder hauptamtlich beschäftigt wurde. Eine Formulierung in den erst im September verabschiedeten neuen Sportförderrichtlinien schließt diese Praxis aus und stellt die Vereine nun vor erhebliche Probleme. Die Politik will schnell helfen.

Der entsprechende Passus in den neuen Richtlinien, wonach nur der Einsatz ehrenamtlich Beschäftigter von der Stadt bezuschusst wird, war offenbar niemandem aufgefallen, weder dem Kreissportverband (KSV) noch den Politikern, wohl aber dem Rechnungsprüfungsamt. Es erklärte das gängige Verfahren kurzerhand für unzulässig, und die Stadt stellte die Entschädigungszahlungen für den Einsatz hauptamtlicher Kräfte in den Vereinen bereits im Herbst ein.

Mit der Folge, dass in diesem Jahr nach Angaben des KSV bei den Vereinen insgesamt bereits eine Finanzierungslücke von rund 20.000 Euro klafft. Sollte das Problem nicht schnell gelöst werden, sieht die KSV-Vorsitzende Ute Freund gerade die größeren Vereine in der Bredouille. „Im nächsten Jahr wäre die Situation so dramatisch, dass die Vereine überlegen müssten, ob das Hauptamt überhaupt noch zu halten ist“, warnte Freund in der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses. Die drohenden Mindereinnahmen bezifferte sie dann auf rund 40.000 Euro. Die Politik ist gewillt, das Problem zu lösen. Die Vereine brauchen Planungssicherheit, betonte der Ausschussvorsitzende Bernd Delfs (SPD). Deshalb sollen sich Verwaltung und KSV zusammensetzen und eine erneute Überarbeitung der Sportfördergrundsätze auf den Weg bringen. Er erinnerte daran, dass die Vereine ihre Wirtschaftspläne für 2021 erarbeiten müssen und allein deshalb die Zeit dränge. Frank Matthiesen (SPD) betonte: „Wir wollen ja gerade professionelle Strukturen.“ Deshalb müsse die Klärung schnell erfolgen.

CDU-Ratsherr Martin Kriese erklärte, man sei sich in der Sache einig. Er kritisierte jedoch den KSV dafür, dass der Verband sein Anliegen nur über die SPD in die Politik eingebracht habe. Sowohl Delfs als auch Freund wiesen die Kritik zurück. Freund erklärte, man habe alle Fraktionen informiert, nur die SPD habe reagiert.

Der Antrag der Sozialdemokraten wurde mit sechs Stimmen bei fünf Enthaltungen zur Annahme empfohlen. Am 8. Dezember befasst sich der Hauptausschuss mit dem Thema, am 15. Dezember die Ratsversammlung.