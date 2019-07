Nach Peta-Kritik an deutschen Zoos : Neumünsters Tierpark-Chefin: Unseren Eisbären geht es gut

Die Hitze der letzten Tage bereitet den Tieren im Tierpark keine Probleme. Leiterin Verena Kaspari weist Kritik zurück.

von Hannes Harding

26. Juli 2019, 17:14 Uhr

Die Wisente wollen nicht so recht wie Verena Kaspari will. Sie sprüht Wasser ins Gehege, um den Rindern eine Abkühlung zu gönnen.

Doch die Riesen kümmert das nicht. Sie haben sich in den Schatten eines großen Baumes verzogen. Und erst als Kaspari aufgegeben hat, trotten sie durch die Matschpfütze, die sich gebildet hat, zum Grasen auf die Wiese nebenan.

Für die Tiere im Tierpark sind die hohen Temperaturen kein Problem, sagt Kaspari. Sie passen ihre Aktivität und ihr Fressverhalten den Temperaturen an. Zudem gebe es in jedem Gehege Schattenplätze, an die sich die Tiere gern zurückziehen.

Vitus, der 19-jährige Eisbär, der sich sein Gehege mit der 29-jährigen Eisbärin Larissa teilt, verbringt viel Zeit im Wasser. Wenn Kaspari oder einer der Tierpfleger ruft, kommen beide.

Denn dann stehen entweder Verhaltensübungen und Training oder die Fütterung auf dem Programm. Dann gibt es zurzeit gefrorenen mageren Fisch und Wassermelonen, die Vitus mit Vorliebe mit Hilfe der großen Glasscheibe des Geheges knackt.

Die Ernährung wird bei allen Tieren der Jahreszeit angepasst. Deshalb hätten die Eisbären mitnichten einen 15 Zentimeter dicken Fett- und Fellpanzer, der ihnen die sommerlichen Temperaturen zur Qual mache, wie die Tierschutzorganisation Peta behauptet, sagt Kaspari.

Peta-Kritik für Kaspari "eine Frechheit"

Peta hatte vor wenigen Tagen den zwölf deutschen Zoos, die Eisbären halten, mangelhafte Haltungsbedingungen vorgeworfen und sie aufgefordert, die Tiere „in nordischen Regionen wie Skandinavien“ abzugeben. Kaspari weist die Kritik zurück. Weder zeigten die Tiere abnormes Verhalten noch würden sie gequält. „Ich lade jeden ein, der meckert, sich ein Bild zu machen und sich mit uns zu unterhalten“, sagt die Bärenexpertin. Die Kritik von Peta indes sei eine „Frechheit“, sie sei unsachlich und ziele nur auf das Emotionale. „Uns wird jegliche Empathie für unsere Schützlinge abgesprochen. Das ärgert mich am meisten“, sagt Kaspari.