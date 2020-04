Sieben Tage die Woche im Einsatz : Neumünsters THW verteilt Schutzkleidung im ganzen Land

Das Technische Hilfswerk fährt im Auftrag des Landes Krankenhäuser und Gesundheitsämter an.

von Christian Lipovsek

23. April 2020, 13:15 Uhr

Zu ungewöhnlichen Einsätzen während der Corona-Pandemie sind die Logistiker des Technischen Hilfswerks (THW) aus Neumünster unterwegs. „Seit 8. April sind wir im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein oder der Kassenärztlichen Vereinigung unterwegs und versorgen Krankenhäuser, Gesundheitsämter oder weitere medizinische Einrichtungen mit Schutzkleidung, Brillen und Desinfektionsmitteln“, sagt Torsten Köbke, Leiter des Führungstrupps der Logistik (LogFü) an der Niebüller Straße.

Von Sylt bis Lübeck, von Flensburg bis an die Hamburger Stadtgrenze fahren die rund 20 Helfer in zwei Teams. Die Ware wird entweder geliefert oder direkt aus Lagern an anderen Orten abgeholt. Vor Ort wird nichts vorgehalten. „Wir sind quasi die Spediteure“, sagt Köbke, der gemeinsam mit Sonja Köbke-Stürken und André Büstrin den Führungstrupp bildet.

Die komplette logistische Abwicklung von der Routenplanung über das Aktivieren der unterschiedlichen Fahrer-Teams bis hin zu allen Abrechnungs- und nachweistechnischen Aufgaben erledigt die LogFü. Unterstützung gibt es dabei von einem weiteren Team aus Burg/Hochdonn in Dithmarschen.

Die Fahrzeuge, darunter einige Kleintransporter, sind je nach Auftragslage auf der Straße. „Im Schnitt würde ich sagen, es sind ein bis zwei pro Tag unterwegs“, sagt Köbke, das allerdings an sieben Tagen in der Woche. Ob das Kreishaus in Schleswig oder das Krankenhaus in Geesthacht – angefahren wird immer unter den strengen Schutzbestimmungen. Wie lange die Lage so noch bleibe, könne derzeit niemand sagen. Köbke: „Wir warten mal ab.“ Neben der Fachgruppe Logistik gibt es beim THW in Neumünster den Stab, die Fachgruppe Ortung, die Fachgruppe Führung und Kommunikation sowie den Technischen Zug.