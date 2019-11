Jubiläum der Handpuppenbühne : Neumünsters Polizeikasper wird 65

Für Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts spielt er eine wichtige Rolle bei der Verkehrserziehung.

von Jens Bluhm

19. November 2019, 15:45 Uhr

Zum Schluss konnten es auch die rund 30 Kinder der Kita Schwedenhaus locker mitsingen: „Willst du über die Straße gehen, bleibe ’nen Schritt vor dem Kantstein stehen: Schau nach links, schau nach rechts, schau nach links – dann darf ich gerade rübergehen!“

Pauli, Pia und Pit sorgten für mächtig Spaß

Ist ja eigentlich auch ganz einfach: Fast eine Stunde hatten es die drei „Kantsteinhelden“ – Pauli, die Möwe, Pia und der Hase Pit – in ihrem putzmunteren Mitmachstück immer wieder vorgemacht, wie man sicher über die Straße kommt.

Alle Kinder wollten Kantsteinhelden werden

Kein Wunder, dass die Kinder nach der Aufführung im Museum Tuch +Technik allesamt selbst kleine Kantsteinhelden werden wollten: Und unter sachkundiger Anleitung der drei Erzieherinnen Kira-Sophie Zett, Dorothea von Massenbach und Stefanie Hagemeier (die kurz zuvor noch hinter der Puppenbühne gestanden hatten) konnten sie das auch gleich an einem aufgemalten Bordstein auf dem Parkplatz hinter dem Museum Tuch + Technik fleißig üben.

Kein Zweifel: Lustiger und und anschaulicher hätten Stadt und Polizei kaum demonstrieren können, wie wichtig der Verkehrskasper in der Verkehrserziehung ist – auch nach 65 Jahren noch.

Festakt für eine Gallionsfigur der Polizei

Mit dem kleinen Festakt im Museum Tuch + Technik feierte die Polizei gestern Vormittag den Geburtstag der polizeilichen Gallionsfigur, die ganzen Generationen von Verkehrsanfängern das Abc im Straßenverkehr beigebracht hat.

Allein in den ersten 20 Jahren eine Million Besucher

Im November 1954 wurde die Handpuppenbühne Neumünster mit dem Verkehrskasper nach Hamburger Vorbild gegründet, um Kindern im Straßenverkehr spielerisch den Rücken zu stärken. 1958 bekam der Neumünsteraner dann einen Kollegen in Flensburg, der fortan die Schulen und Kitas nördlich des Kanals bespielte, um die bis dato einzige Bühne in Neumünster zu entlasten. 2002 zog ein Ableger der Neumünsteraner Bühne nach Bad Oldesloe um. Allein bis zum 20-jährigen Jubiläum 1974 hatte der Verkehrskasper in über 7400 Aufführungen über eine Million Kinder und rund 150.000 Erwachsene erreicht.

Erzieherinnen statt Verkehrspolizisten

Trotz ihrer großen Erfolge für die Verkehrsprävention, musste die Bühne stets um ihre Zukunft bangen. Als 2017 die amtierenden Verkehrskasper bei der Polizei in Neumünster in Ruhestand gingen, gab es Forderungen, die Präventionsarbeit einzustellen. Der Streit endete mit einem Kompromiss: Die Polizei stellte keine Verkehrspolizisten für die Bühne mehr ab, dafür aber drei Erzieherinnen ein, die den kindgerechten Verkehrsunterricht nach bewährten Mustern mit Figuren wie Pit, Pia und Pauli fortsetzen.

Präventionsarbeit ist wichtig – und eine tolle Werbung für die Polizei! Staatssekretär Torsten Geerdts

Auch Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts ging in seinem Grußwort auf den damaligen Streit ein und outete sich sich dabei als Fan des Verkehrskaspers: „Viele haben damals gesagt, es gebe Wichtigeres als den Kasper, aber Präventionsarbeit ist wichtig – und eine tolle Werbung für die Polizei!“