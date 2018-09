Stadtmitte : Neumünsters Mitte ist in weiblicher Hand

Der Stadtteilbeirat hat sich konstituiert. Babett Schwede-Oldehus ist die neue Vorsteherin.

von Michael Kierstein

05. September 2018, 12:54 Uhr

Fünf Jahre hat Antje Klein (SPD) den Stadtteilbeirat Stadtmitte geführt. Auf der Sitzung am Dienstag erklärte sie, dass sie nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehe. „Meiner Meinung nach sollte die stärkste Fraktion auch den Vorsitz stellen“, begründete sie den Schritt.

Dennoch bleibt der Beirat in weiblicher Hand, denn einstimmig wurde das neue Mitglied des Beirats, Babett Schwede-Oldehus (CDU), als neue Vorsteherin gewählt. „Ich möchte die Arbeit so fortführen, wie Antje Klein es vorgemacht hat: Über die Parteigrenzen hinweg zum Wohle des Stadtteils“, sagt die neue Vorsteherin. Ihrer Meinung nach sei die Mitte der Stadtteil mit den meisten Themen. So sei die Neugestaltung des Großfleckens eine Thematik, die man unbedingt auch im Beirat besprechen müsse.

Dabei wird ihr Antje Klein auch weiterhin zur Seite stehen, denn mit einer Gegenstimme wurde sie zur Stellvertreterin gewählt. Dabei stezte sie sich gegen Klaus-Dieter Iwers durch.

Außerdem sind Fatih Mutlu und Michael Klinger neu im Stadtteilbeirat. Vom alten Rat sind Antje Klein, Manfred Fellmann, Hans Lindemann und Klaus-Dieter Iwers geblieben.

Ein Anliegen der neuen Vorsteherin ist es zudem, dass man sich nicht zu jeder Sitzung im Rathaus trifft. „Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Ich denke beispielsweise an die Holsten-Galerie“, sagt die Politikerin. Ihrem Vorschlag wurde zugestimmt.

Von einem Anwohner des Mühlenhofs wurde zudem auf eine Verkehrsproblematik hingewiesen. „Durch die vielen Baustellen führt jetzt der Verkehr durch den Mühlenhof, und kaum einer hält sich an das Tempo-30“, so der Anwohner. Verschiedene Schritte der Stadt, diesem Herr zu werden, hätten nicht gefruchtet. Babett Schwede-Oldehus versprach, sich diesbezüglich bei der Verwaltung zu erkundigen.