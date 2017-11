FEK-Abriss : Neumünsters Krankenhaus wird im laufenden Betrieb erneuert

vergrößern 1 von 3 Foto: FEK 1 von 3

von Hannes Harding

erstellt am 14.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster stehen drei unruhige Jahre bevor. Denn während des laufenden Betriebes werden in den kommenden 36 Monaten große Teile des 40 Jahre alten Krankenhaus-Kernbereiches abgerissen, zum Teil entkernt und neu überbaut. Eine Operation am offenen Herzen für knapp 81 Millionen Euro, die vor kurzem begonnen hat und nicht nur Patienten und Personal, sondern auch den Planern einiges abverlangt.

Zum Teil werden auf der einen Seite der Wand die Abrissarbeiten laufen, während auf der anderen Seite operiert wird. „Wir sind hier in einem sensiblen Bereich unterwegs“, sagt Matthias von Appen. Der technische Leiter des FEK stellte die Pläne am Montag vor. „Jetzt ist besondere Vorsicht geboten“, sagt er, damit die Störungen durch Lärm und Staub minimiert werden. Und sollte die Belästigung oder gar die Erschütterung einmal zu stark sein, gebe es einen „Buzzer“ – einen Alarm, mit dem die Bauarbeiten schnell gestoppt werden können.

Während vor dem Altbau am Sachsenring Bagger den Boden für den Neubau eines Bettenhauses bereiten, haben Mitarbeiter der Firma TG Umwelttechnik damit begonnen, am Altbau asbesthaltige Fassadenplatten zu entfernen, damit diese fachgerecht entsorgt werden können. Anschließend werden im Innern des 70er-Jahre-Baus die Böden entfernt und die Technik deinstalliert. Ist das Gebäude entkernt, werden voraussichtlich ab Ende Januar die Betondecken nach und nach zersägt und in großen Teilen von einem Kran mit 50-Meter-Ausleger aus dem Gebäudekomplex gehievt. Neu aufgebaut werden bis 2020 unter anderem eine internistische sowie eine chirurgische Intensivstation, die Notaufnahme und eine Radiologie.

Während innen abgerissen wird, beginnen schon die Arbeiten am neuen Betten-Haus am Sachsenring. Der Rohbau soll im September 2018 stehen. Dort werden neben 228 Patientenbetten (Dreibett, Zweibett- und Einzelzimmer) im Erdgeschoss die Psychiatrie und Psychosomatik mit insgesamt 65 Plätzen untergebracht.

Neu in die Planung aufgenommen werden musste die Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes, der nicht mehr geltenden Bestimmungen entspricht. Er wird sich künftig auf dem Dach des FEK befinden. Dadurch werden die Wege für die Patienten deutlich kürzer, der Bau wird aber erneut um 2,8 Millionen Euro teurer.

Insgesamt steigt mit dem Neubau die Kapazität um rund 60 Betten (heute: 642). Jährlich werden über 26.000 Patienten voll- und teilstationär, über 60.000 Patienten ambulant behandelt. 2115 Mitarbeiter sorgen sich um das Wohl der Patienten.

Diese sollen von Belastungen so weit wie möglich verschont bleiben, sagt Baukoordinator Martin Lange. Sollte das nicht immer gelingen, sagt Krankenhaussprecherin Maren von Dollen, haben sie aus der Zeit des ersten Bauabschnittes noch „einen Superbestand Notfallpakete – mit Ohropax“.