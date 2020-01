Erste Sitzung des Jugendparlaments : Neumünsters Jugendbeirat will sich einmischen

Alice Hakimy (17) gewinnt die Kampfabstimmung um den Vorsitz im neuen KJB.

von Jens Bluhm

14. Januar 2020, 13:25 Uhr

Neumünster | Alice Hakimy ist das neue Gesicht des Kinder- und Jugendbeirats der Stadt. Auf der konstituierenden Sitzung der neuen Jugendvertretung setzte sich die 17-jährige Kant-Schülerin am Montagabend knapp mit 6 : 5 Stimmen gegen ihren einzigen Mitbewerber Maximilian Henningsen (16) durch.

In der zweiten und dritten Abstimmungsrunde wurden Max Hennigsen mit sieben Stimmen und Kemal Magarali (16) mit vier Stimmen zu Stellvertretern Hakimys gewählt.

Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger, die die Vorstandswahlen geleitet hatte, gratulierte dem neuen Führungstrio und sprach den neuen Jugendbeiräten Mut zu, in der Stadt Verantwortung für die Interessen aller Jugendlichen zu übernehmen. Auch der erste 2018 gewählte KJB habe nach anfänglichen Startproblemen gezeigt, „dass man etwas erreichen kann, wenn man ein Thema richtig verkauft“, sagte die Stadtpräsidentin – und hatte angesichts des weiblichen Übergewichts im neuen KJB auch eine ironische Empfehlung für die Jungs: „Zieht euch warm an!“

Tatsächlich haben im neuen Kinder- und Jugendbeirat die Frauen die Hosen an: Neun der zwölf neuen Jugendvertreter von 14 bis 18 Jahren sind Frauen.

Sie waren im November von 1326 der 5400 wahlberechtigten Neumünsteraner zwischen 12 und 18 Jahren als ihre neuen politischen Jugendvertreter gewählt worden – erstmals zeitgleich mit den anderen Jugendbeiräten in Schleswig-Holstein. Der 2018 in Neumünster erstmals etablierte Jugendbeirat soll künftig dafür sorgen, dass in der politischen Weichenstellung der Stadt die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht unter die Räder geraten.

Der KJB hat dazu umfangreiche Rede- und Antragsrechte in fast allen städtischen Gremien. „Auch wir Kommunalpolitiker mussten uns erst daran gewöhnen“, gestand Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger den Jugendvertretern.

Der neue Jugendbeirat kündigte an, sich künftig verstärkt in die Kommunalpolitik einzumischen. So will der Beirat etwa die Debatte über die Digitalisierung der Schulen genau verfolgen und begleiten und auch bei der Suche nach einen neuen Oberbürgermeister Position beziehen. Alice Hakimy bewies bereits in ihrer ersten Sitzung als Vorsitzende ihr Talent als Diskussionsleiterin: Als sich die jungen Beiräte auch nach einer guten halben Stunde noch nicht über die richtige Farbe eines einheitlichen KJB-Team-Shirts einigen konnten, ermahnte sie ihre Kollegen: „Wir müssen jetzt mal Gas geben“ und rief kurz darauf zur Abstimmung: Die KJB-Mitglieder werden künftig in einem khaki-farbenen Outfit auftreten.