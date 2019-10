Kinder- Und Jugendbeirat : Neumünsters Jugend wählt ihre Vertreter

Rund 6000 Kinder dürfen im November wieder ihre Stimme abgeben. Noch fehlen Kandidaten.

von Jens Bluhm

08. Oktober 2019, 11:06 Uhr

Neues Spiel neues Glück – und hoffentlich mehr Mitbestimmung für die Jugend: Zum zweiten Mal dürfen Neumünsters Kinder und Jugendliche im November „ihr“ Jugendparlament bestimmen.

Rund 6000 Neumünsteraner zwischen 12 und 18 Jahren sind aufgerufen, in der Woche vom 18. bis 22. November ihre Favoriten für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt zu wählen, die dann zwei Jahre im Amt sind.

Der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) vertritt seit 2018 die Interessen der jungen Generation in der Politik. Er soll bei allen Belangen, die Kinder- und Jugendliche berühren, gehört werden und hat in der Ratsversammlung und allen städtischen Gremien Rede- und Antragsrecht.

Das Problem: Bislang gibt es nur wenige Kandidaten für den neuen Beirat!

„Leider haben bisher nur fünf der 15 bisherigen KJB-Mitglieder angekündigt, erneut zu kandidieren“ , bedauert etwa Kaja Schloßbauer vom Jugendbüro, das die Jugendwahl organisiert. Ganze drei weitere Bewerber hat das Jugendbüro bislang auf Info-Veranstaltungen in den Schulen für ein Engagement im KJB begeistern können.

Dabei ist der KJB durchaus kein zahnloser Tiger: Zwar ging in der ersten Legislaturperiode des KJB viel Zeit dafür drauf, in der sich das Jugendparlament konstituieren und im politischen Alltagsgeschäft zurecht finden musste, dennoch gab es auch erste Erfolge: So diskutierte der KJB etwa in der Debatte um innerstädtische Radwege kräftig mit, beteiligte sich an der Gestaltung des Bike-Parks an der Stettiner Straße oder brachte einen Antrag zur Digitalisierung in den Schulen auf den Weg.

Im Jugendbüro ist man daher guter Hoffnung, dass sich in den nächsten Tagen doch noch Jungen und Mädchen finden, die sich ein Engagement im Jugendparlament vorstellen können. „Es sollten doch zumindest alle 15 Sitze des KJB besetzt werden können“, hofft Schloßbauer. Viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht mehr: Am kommenden Montag, 14. Oktober, läuft die Bewerbungsfrist für junge Kandidaten ab.

Wer über eine Kandidatur nachdenkt, findet alle Informationen unter: www.neumuenster.de/kjb.