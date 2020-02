Bilanz für 2019 : Neumünsters Feuerwehr verzeichnet mehr Einsätze im Rettungsdienst

Feuerwehrchef Sven Kasulke stellte den Jahresbericht vor. Das Personal soll 2020 deutlich aufgestockt werden.

von Rolf Ziehm

19. Februar 2020, 17:19 Uhr

Das Jahr 2019 war für Neumünsters Feuerwehr durch vielfältige Aufgaben mit steigenden Anforderungen geprägt. „Wir sind gut aufgestellt. Die Hilfsfristen werden erfüllt, ja übertroffen“, sagte Stadtrat Oliver Dörflinger, der als zuständiger Dezernent gestern mit Feuerwehr-Chef Sven Kasulke den Jahresbericht vorstellte.

Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist im Rettungsdienst liegt bei zwölf Minuten, in denen 90 Prozent aller Fälle erreicht werden müssen. Neumünster liegt hier bei guten 92,53 Prozent. Neben 776 technischen Hilfeleistungen, etwa bei 26 schweren Verkehrsunfällen, gab es im vergangenen Jahr 497 Brandeinsätze. Vor allem der Großbrand des TSE-Vereinsheims forderte die Retter, die mit 130 Einsatzkräften vor Ort waren.

Berufs- und Freiwillige Wehren arbeiteten hier vorbildlich zusammen, so Dörflinger. Die zurzeit 146 hauptamtlichen Kräfte im Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden von etwa 250 Feuerwehrleuten in den sechs Freiwilligen Wehren Einfeld, Gadeland, Mitte, Tungendorf-Dorf und -Stadt sowie Wittorf unterstützt. Das Gros der insgesamt 25.548 Alarmierungen gab es mit 24.275 Einsätzen im Rettungsdienst. Die Zahlen steigen hier seit Jahren. Der Trend zum „Krankenbett auf der Straße“ sei ungebrochen, so Dörflinger.

Die Kommunalpolitik hat darauf reagiert und Ende 2019 zusätzliche 15,74 Planstellen genehmigt. Die Ausschreibung dafür laufe, so Kasulke. Der geplante Ausbau der Rettungswache hält da nicht mit. Daher ist zunächst eine Containerlösung vorgesehen, um Umkleidemöglichkeiten und Bürokapazitäten zu erweitern.

Der Markt für Feuerwehrleute ist leergefegt. Kasulke: „Wir müssen daher selbst ausbilden.“ Allein die Zahl der Ausbildungsplätze bei den Notfallsanitätern wird ab Oktober von zwei auf sechs pro Lehrjahr glatt verdreifacht.

In diesem Jahr soll der Ausbau der Löschzugstärke weiter vorangetrieben werden. Statt bislang elf sind perspektivisch zwölf Kräfte je Zug vorgesehen. Von der Ausgliederung der Leitstelle aus den Wachabteilungen erhofft sich Kasulke eine höhere Professionalisierung, heißt: Mehr fachliche Tiefe bei möglicherweise weniger Personal. Eine mögliche Innovation, die jetzt getestet wird, entdeckte Stadtrat Dörflinger im Urlaub in Straßburg: Kunststoffsäcke für kontaminierte Einsatzkleidung, die sich beim Waschen in der Waschmaschine auflösen.