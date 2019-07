Blutspende und Typisierung : Neumünsteraner werden zu Lebensrettern

Bei der Typisierungsaktion in der Holsten-Galerie ließen sich 478 Menschen in der Stammzellenspenderdatei registrieren.

von hc

24. Juli 2019, 11:39 Uhr

Die Gesundheitswoche in der Holsten-Galerie war ein voller Erfolg. Vom 15. bis zum 20. Juli konnten Besucher Blut spenden und sich für eine Knochenmarkspende typisieren lassen. Ganze 478 Personen ließen sich in der Stammzellenspenderdatei registrieren.

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost hatte zur Knochenmarkspende für die krebskranke Victoria (2) aus Hamburg aufgerufen.

,,Die Aktion war ein großer Erfolg für uns“, so Susanne von Rabenau, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes. In der Aktionswoche kamen 400 Spendenwillige vorbei. Davon konnten sich nach einem Gespräch mit der Ärztin 320 Menschen Blut entnehmen lassen. Sogar 162 Erstspender waren dabei, was ein sehr positives Ergebnis gewesen sei: ,,Wir hoffen natürlich, dass es Menschen sind, die auch wieder zum Blutspenden kommen“ so von Rabenau“.

Die Zahl der Hilfswilligen hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen: Zum Blutspenden kamen zirka 20 Prozent mehr. Auch die Zahl der Erstspender nahm um ganze 25 Prozent zu. ,,Wir sind sehr zufrieden mit der Hilfsbereitschaft in Neumünster“, so von Rabenau. Einen Aufruf in dieser Form – für eine bestimmte Patientin – gab es zum ersten Mal.

Die Aktion fand in Zusammenarbeit mit dem ,Ladies’ Circle 13 statt. Doch auch nach der Gesundheitswoche gibt es die Möglichkeit zum Spenden. Von heißen Temperaturen solle man sich nicht abschrecken lassen.





Nächster DRK- Blutspende-Termin: 6. August von 14 bis 18 Uhr im Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1.