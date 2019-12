Schöffengericht Neumünster : Neumünsteraner wegen sexueller Nötigung verurteilt

Für die damals 17-Jährige war es nur ein harmloser Flirt, aber der Familienvater (33) wollte mehr.

von Jens Bluhm

12. Dezember 2019, 15:15 Uhr

Wegen sexueller Nötigung hat das Schöffengericht Neumünster einen 33-jährigen Neumünsteraner zu einen Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Als Buße muss er außerdem 500 Euro an den Behindertenverein „Lichtblick“ zahlen.

17-jährige in ihrer eigenen Wohnung bedrängt

Nach über vierstündiger Verhandlung sahen es die Richter als erwiesen an, dass der Mann vor zwei Jahren eine damals 17-jährige Bekannte in deren eigener Wohnung bedrängt, betastet und ihr mehrere Küsse abgepresst hatte.

Familienvater unterstellte einem Racheakt

Der dreifache Vater bestritt die Vorwürfe bis zuletzt: Möglicherweise wolle sich die junge Frau an ihm rächen, weil er nicht bereit gewesen sei, seine Ehe zu opfern, ließ der Mann durchblicken.

Das war aber alles harmlos, er war doch fast ein Verwandter Das Opfer über die falsch verstandenen Flirtsignale zwischen ihr und dem Familienvater

Tatsächlich hatte die Frau noch kurz vor den Übergriffen Flirtsignale in Richtung des Familienvaters geschickt – was auch das Opfer nicht bestritt: Danach hatte die Bramstedterin den Mann an dem fraglichen Abend zunächst auf seiner Tour als Pizzafahrer begleitet. Zu dem Schwiegersohn des Freundes ihrer Mutter habe sie schon bald einen freundschaftlichen Kontakt gefunden und daher auch keine Bedenken gehabt, allein mit ihm unterwegs zu sein und locker mit ihm zu flachsen. Dabei habe man auch „anzügliche Scherze“ gemacht, räumte die junge Frau ein. „Das war aber alles harmlos, er war doch fast ein Verwandter“, erklärte die Frau dem Gericht und konnte dann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Nach der Wohnungsbesichtigung wollte er Küsse und mehr

Bei dem Mann kamen die „Flachsereien“ offenbar falsch an: Als sie ihn dann am Abend auch noch einlud, ihre neue Wohnung zu besichtigen, fühlte er sich offensichtlich noch weiter bestärkt und ging zum Angriff über: Nach einen kurzen Rundgang durch die Wohnung habe er sie aufs Sofa gedrängt, unter ihre Bluse gegriffen und versucht, sie zu küssen, sagte die Bramstedterin. Sie habe ihm klar gemacht, dass sie das nicht wolle und sei zunächst ins Bad geflüchtet. Dort habe sie einen Freund, ihren heutigen Lebenspartner, angerufen und um Hilfe gebeten. Als sie versuchte, die Wohnung zu verlassen, habe der Angeklagte sie abgefangen und ins Schlafzimmer gedrängt. Erst als sie ihm einen „ehrlichen Kuss“ versprochen habe, habe er sie aus der Wohnung gelassen, sagte die heute 20-jährige Frau als Zeugin aus.

So ist es nicht gewesen! Der Familienvater vor Gericht

„So ist es nicht gewesen“, widersprach der Angeklagte: Tatsächlich habe er die Frau gleich nach dem ersten gescheiterten Annäherungsversuch in Ruhe gelassen und den Rückzug angetreten, versicherte er.

Lange Zeit sah es nach "Aussage gegen Aussage" aus

Lange Zeit sah es vor Gericht nach einem Verfahren „Aussage gegen Aussage“ aus. Dann aber bestätigte der heutige Lebensgefährte der Frau den Hilferuf per Handy aus dem Bad durchaus plausibel und glaubhaft. Nachdem seine Bekannte (und heutige Partnerin) noch in der Nacht zu ihm geflüchtet war, sei sie „heulend zusammengebrochen“ und habe „bruchstückhaft berichtet, was vorgefallen ist“, sagte der Zeuge.

Wenn die Zeugin nur eine Retourkutsche hätte fahren wollen, hätte sie das von Anfang an geplant haben müssen! Die Richterin in der Urteilsbegründung

„Wenn die Zeugin nur eine Retourkutsche hätte fahren wollen und sich die Nötigung nur ausgedacht haben sollte, hätte sie das von Anfang an, also noch am Tatort, geplant haben müssen! Das halten wir jedoch für ausgeschlossen“, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.