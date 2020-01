Amtsgericht Neumünster : Neumünsteraner soll Prügel für die Ex mit 700 Euro büßen

In der komplizierten Zweier-Beziehung wechselten sich Streit und Schläge immer wieder mit Versöhnung ab.

von Jens Bluhm

27. Januar 2020, 14:12 Uhr

Es war wohl von Anfang an eine etwas komplizierte Beziehung. Zumindest in diesem Punkt waren sich der 46-jährige Trockenbauer und seine 33-jährige Ex-Freundin einig. Im Amtsgericht standen sie sich jetzt als Angeklagter und Opfer gegenüber.

„Sie war furchtbar eifersüchtig und wurde – besonders wenn sie getrunken hatte – schnell streitlustig“, beschrieb der Angeklagte seine einstige Liebe.

„Er ist nüchtern eigentlich ein vernünftiger Mensch, nur mit Alkohol wurde es anstrengend“, beschrieb die Ex-Freundin ihn und ihr Verhältnis im Gegenzug: „Dann konnte er auch ausrasten!“

Was Wunder, dass sich das Pärchen unter diesen Voraussetzungen immer wieder heftigst in die Haare geriet, man sich wutentbrannt den Laufpass gab, nur um sich kurz darauf wieder innigst zu verbandeln. Eine „On-Off-Beziehung“ nannte das der Verteidiger. Tatsächlich wechselten sich „Ein“ und „Aus“ in der Beziehung munter miteinander ab.

Im Frühjahr 2018 war es offenbar wieder soweit. Auf einem gemeinsamen Spaziergang stritt das Pärchen über die richtige Erziehung von Frauchens Hund. Der Streit schaukelte sich auf, bis der Mann die Nerven verlor: Wutentbrannt schlug er seiner Partnerin mit der Hand ins Gesicht. Nach Darstellung des Angeklagten „nur“ einmal mit dem Handrücken, nach Darstellung der Frau „mindestens zwei bis drei Mal mit der Faust“.

Fest steht, dass die Frau zu Boden ging, eine angebrochene Nase sowie reichlich blaue Flecken davontrug und sich im Krankenhaus behandeln lassen musste.

Nur einen Tag später „besuchte“ der kräftige gebaute Angeklagte seine Noch-Freundin in ihrer Kleingarten-Parzelle.

Zur Versöhnung war sie aber offenbar noch nicht bereit. Weil sie ihm den Zutritt verweigerte, zertrümmerte er wütend einen Scheibe und beschimpfte die Frau als „Schlampe“ und „Hure“.

Die Frau zeigte den Mann wegen Körperverletzung und Beleidigung an – und setzte den Status der Beziehung damit erneut auf Aus. Nur Tage später wollte sie bei einer erneuten Anhörung durch die Polizei zu dem Fall aber nichts mehr sagen (Ein?).

Die Prügel verhinderten nicht, dass die beiden Kontrahenten zum Jahreswechsel 2018/19 wieder ein Paar waren, wie sie vor Gericht bestätigten (Ein!). Allerdings auch nicht, dass der Mann ihr nur Wochen später im Streit erneut eine Scheibe ihrer Wohnungstür einschlug und sie als „Nutte“ beschimpfte (Aus!)

Da sich der Mann dafür längst bei seiner Ex entschuldigt und sie das auch akzeptiert hatte, wagte der Verteidiger des Mannes einen mutigen Vorstoß: „Wenn Sie jetzt entscheiden könnten, wie würden Sie ihren Ex-Freund verurteilen?“, fragte er die Zeugin. Die überlegte nur kurz: „Na, ja, eine kleine Strafe hat er schon verdient!“

So sah es offenbar auch der Richter: Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung verurteilte er den 43-jährigen Neumünsteraner zu 700 Euro Geldstrafe.