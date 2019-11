Neumünsteraner Knusperhäuschen im Hunderwasser-Look

Eine Bäckerei aus Neumünster verkauft Lebkuchenhäuschen mit künstlerischen Anspruch. Der Erlös kommt Wohnungslosen zugute.

von Jens Bluhm

22. November 2019, 12:46 Uhr

2018 gab es Weihnachtskugeln, 2019 sollen es Knusperhäuschen sein: Wenn es um den großen Architekten und Maler Friedensreich Hundertwasser (1928 - 2000) geht, ist dem Künstler Willy Bühse keine Idee zu schräg, dem Vorbild nachzueifern. Mit Bäckermeister Stefan Andresen hat der Künstler jetzt das erste „Hundertwasser-Honigkuchen-Knusperhäuschen“ geschaffen: Eine schmackhafte Leckerei aus Lebkuchen, die – frei nach Hundertwasser – mit Zuckerperlen, bunten Farbspiralen und und fantastischen Ornamenten verziert ist. Das Experiment machte offenbar so viel Spaß und gelang so gut, dass sich die Beiden entschlossen, auch ihre Umwelt mitnaschen zu lassen: An allen vier Advents-Samstagen (10 bis 14 Uhr) können Kunstkenner und Naschkatzen in der Bäckerei Brot & Zeit am Großflecken Willy Bühse beim Bemalen der Knusperhäuschen zuschauen – und für den guten Zweck erwerben.

Der Kaufpreis von 30 Euro fließt zu 100 Prozent an die Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot (ZBS) in der Gasstraße, verspricht Bäcker Andresen.

„Wir freuen uns riesig über die Spende, zumal sie Gelegenheit bietet, auf das Schicksal von Obdachlosen hinzuweisen“, lobte Diakonie-Chef Heinrich Deicke die Aktion. Allein 2018 stellte die ZBS rund 200 Wohnungslosen 1142 mal ein festes Dach über dem Kopf.