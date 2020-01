„Black Gospel Angels“ : Neumünster wurde zum Nabel der Gospel-Welt

350 Zuschauer wurden beim Konzert im Theater in der Stadthalle von den fulminaten Stimmen mitgerissen .

05. Januar 2020, 15:59 Uhr

Sie wollen mit ihrer Musik Liebe, Frieden und Freude verbreiten. Die „Black Gospel Angels“ brachten am Sonnabend feinste amerikanische Gospelmusik ins Theater in der Stadthalle. Manager Sven Göttlicher weckte mit seiner Ankündigung große Erwartungen, denn an diesem Abend sollte Neumünster zum „Nabel der Welt werden“.

Bereits im vergangenen Jahr sorgten die „Black Gospel Angels“ unter der Leitung von Lady Rose Watson für Begeisterung. Mit einem neuen Programm und einer Live-Band im Gepäck touren sie nun wieder durch Deutschland. Das Theater in der Stadthalle ist dabei ihr einziger Auftritt in einem Konzertsaal. Die anderen Shows finden alle in Kirchen statt.

Dementsprechend kamen viele Zuschauer. Das Konzert war zwar nicht ausverkauft, aber an der Abendkasse wurden mehr Karten verkauft als erwartet. „Vor dem Konzert hatten wir um die 180 Karten verkauft. Nun sind es ungefähr 350“, berichtete Sven Göttlicher.

Für die Zuschauer lohnte sich der Kauf in letzter Minute, denn auch diesmal überzeugten die „Black Gospel Angels“ mit Pathos und jeder Menge Gefühl in den Stimmen. Lady Rose Watson eröffnete das Konzert mit schillernden und leuchtenden Engelsflügeln und dem Song „Angels Watching Over Me“. Danach zeigten erst die Männer mit „Stand By Me“ und dann die Frauen mit „Say Yes“ ihr Können. Das Publikum war anfangs noch sehr zurückhaltend – besonders im Vergleich zu den enthusiastischen „Gospel Angels“. Deshalb hatte Lady Rose Watson auch etwas Mühe, ihre Zuschauer zum Mitmachen zu bewegen, bis sie leicht verzweifelt forderte: „Kommt schon, ein bisschen Freude?“ Irgendwann war das Eis gebrochen und das Publikum sang endlich mit.

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Queen Yahna. Die Königin der „Black Gospel Angels“ machte Karriere am Broadway in New York und wurde in den 1970ern mit der Produktion „Going Downtown to see Jesus“ in Europa bekannt. Als sie auf die Bühne geführt wurde, wirkte sie auf den ersten Blick gebrechlich. Allerdings hielt dieser Eindruck nur, bis sie mit einer Stimme wie ein Vulkan zu singen begann. Begeisterung im Publikum. Zum Schluss war die Stimmung so gelöst, dass sich einige Zuschauer auf Aufforderung von Lady Rose Watson sogar trauten, auf der Bühne zu tanzen. Die Musik wirkte euphorisierend. Deutsche Kirchenlieder können da nicht mithalten.