Neumünster : Neumünster wird Touristen-Ziel

Aber bei ausländischen Touristen gibt es Nachholbedarf. Kostenfreies W-Lan wird vorausgesetzt.

von Michael Kierstein

20. April 2018, 10:00 Uhr

Neumünster | Der perfekte Urlaub ist immer mit einer Menge Arbeit verbunden – zumindest für Hoteliers und den Einzelhandel. Touristen wollen heute abgeholt werden. Sie haben Erwartungen an ihren Urlaubsort und auch an ihre Unterbringung.

Verena von der Hagen, Projektmanagerin bei „Welcome to Metropolregion Hamburg“, kam deshalb gestern ins Hotel Prisma an der Max-Johannsen-Brücke, um über den Umgang mit dem internationalen Gast zu informieren.

„Der Tourismus boomt. Bei Übernachtungen von ausländischen Gästen ist aber noch Nachholbedarf“, sagte Arne Lewandowski vom Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung. So sind nur 12,5 Prozent der Übernachtungen in Schleswig-Holstein auf ausländische Gäste zurückzuführen. Im Bund beträgt der Anteil 23,6 Prozent. Für Schleswig-Holstein gibt es fünf zentrale Auslands-Märkte: Dänemark, Schweden, die Schweiz, die Niederlande und Österreich. „Aber der internationale Gast tickt anders als ein Deutscher“, warnt Verena von der Hagen. So würden vor allem Dänen viel lieber in der Nebensaison nach Deutschland kommen als im Sommer. „Die siebte und achte Kalenderwoche sind für Dänen die beste Zeit“, so die Projektmanagerin. Auch die Sprachbarriere muss beachtet werden. „Selbst wenn die Gäste deutsch verstehen, ist es wichtig, langsam und sauber zu sprechen“, sagt Verena von der Hagen. Noch besser wäre es sogar, wenn die Mitarbeiter Fremdsprachen beherrschen und dies auf den Namensschildern kenntlich gemacht wird. Selbst wenn die Sprachbarriere nicht überwunden werden kann, ist es wichtig, nicht unhöflich zu werden. „In solchen Situationen ist Kreativität gefragt“, sagt die Projektmanagerin. Auch kostenfreies W-Lan wird heute vorausgesetzt. Genauso wie Info-Mappen in verschiedenen Sprachen. Zudem ist es wichtig, den Online-Auftritt professionell zu gestalten.

„Zu bedenken ist auch, dass zum Beispiel Dänen alles mit Kreditkarte bezahlen. Es wäre schlecht, wenn man diese nicht annehmen kann“, so Verena von der Hagen.

Es gibt viele kleine Punkte, die Unternehmen und Hotels noch verbessern können, um vor allem ausländische Gäste noch stärker an sich zu binden und so auch zum erneuten Besuch zu bewegen. Dazu gehört vor allem, dass man sich über die Gepflogenheiten seiner Gäste im Klaren ist.