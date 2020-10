Gesetzesnovelle : Neumünster setzt bei Kitas höhere Standards

Das Kindertagesförderungsgesetz tritt ab 1. Januar in Kraft. Die Stadt übererfüllt die Landes-Norm.

von Gunda Meyer

28. Oktober 2020, 18:11 Uhr

„Wir schaffen es, die Vorgaben vom Land umzusetzen und darüber hinaus noch Neumünsteraner Standards umzusetzen“, erklärte der Erste Stadtrat, Carsten Hillgruber, im Jugendhilfeausschuss mit Blick auf das Kindertagesförderungsgesetz, das ab dem 1. Januar in Kraft tritt. Das Gute daran ist: Es entstehen keine weiteren Mehrkosten. Denn von dem Geld, das die Stadt für die Schaffung der Mindeststandardqualität zur Verfügung hatte, sind 6,2 Millionen Euro übrig geblieben, die nun fast komplett für zusätzliche Qualitätssteigerung investiert werden sollen. Das sind die Zusatzstandards:

Keine Gebührenerhöhung:

Die Eltern müssen für ihre Kinder keine höheren Beiträge zahlen. Das Land hatte einen Deckel für den Elternbeitrag beschlossen. Die Stadt Neumünster liegt unterhalb dieser Grenze und könnte theoretisch die Gebühren erhöhen. „Viele Eltern würden mit einer Erhöhung der Gebühren aber in die Sozialstaffel fallen, und das wollen wir nicht“, erklärte Jörg Asmussen, Fachdienstleiter Frühkindliche Bildung.

Fachkräfte:

„Unser Fachkräftebedarf ist höher als das Angebot an sozialpädagogischen Assistenten. Deshalb stellen wir für zwölf Monate weiterhin staatlich anerkannte Erzieherinnen an den Positionen ein, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten“, so Asmussen.

Die Gesetzesnovelle sieht außerdem vor, keine finanzielle Unterstützung mehr für Gruppen- und Teilhabeassistenten zu zahlen. „Diese sind für uns aber unverzichtbar, sodass wir die Mitarbeiter weiter finanzieren“, erklärte Asmussen.

Gruppenwechsel:

„Ein abrupter Wechsel von Kindern, die ihr drittes Lebensjahr vollendet haben, von der Krippe in den Elementarbereich ist zwar vorgesehen, aber oft nicht möglich und auch pädagogisch nicht so sinnvoll. Deshalb möchten wir die Kinder bis zum Ende des Betreuungsjahrs in der Gruppe lassen“, so Asmussen.

Vorrang Stadtkinder:

Neumünsteraner Kindern soll zwar ein Vorrang bei der Vergabe eines Kita-Platzes eingeräumt werden, der bisher beschlossene Deckel an Plätzen soll aber nicht so hart durchgezogen werden. Laut Stufenplan sollten maximal 100 Kinder aus Umlandgemeinden im Betreuungsjahr 2020/2021 betreut werden, „wir haben es aber bei den 110 belassen“, sagt Asmussen.

Im Betreuungsjahr 2021/2022 sollen dann maximal 75 externe Kinder und anschließend bis zum 31. Dezember 2024 maximal 50 Kinder betreut werden. „Ob wir die letzte Absenkung auf 50 Kinder einführen, wollen wir noch überprüfen“, so Asmussen.

Schließzeiten:

Für viel Diskussion hatten im Vorwege die Schließzeiten der Kitas gesorgt. Bisher waren die Einrichtungen in der Regel drei Wochen in den Sommerferien zu. Die Schließtage wurden nun auf 20 begrenzt. Asmussen: „Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass die Kitas zwei Wochen in den Sommerferien nehmen und bei der Planung der restlichen Tage die Eltern eingebunden werden“.

Mittagsverpflegung:

Einen Knackpunkt gibt es aber noch: „Wir planen eine Arbeitsgruppe mit Verwaltung, freien Trägern und Elternschaft, die Standards erarbeiten sollen, damit auch Eltern mit kleinem Geldbeutel sich diese Mittagsverpflegung leisten können“, so Asmussen.

Die festgezurrten Standards sollen im Laufe der nächsten vier Jahre evaluiert werden, ob die Kosten weiterhin auskömmlich sind. Der Jugendhilfeausschuss begrüßte diese Maßnahmen, den endgültigen Beschluss fasst die Ratsversammlung.