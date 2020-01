Interview : Neumünster Oberbürgermeister Tauras fordert klare Statements gegen rechts

Die Wirtschaft boomt, ein Tattoo-Studio sorgte für Proteste, die City verändert ihr Gesicht. Was hat 2019 noch geprägt?

von Hannes Harding

16. Januar 2020, 16:28 Uhr

Herr Dr. Tauras, Sie bezeichneten 2019 beim Neujahrsempfang der Stadt als erfolgreiches Jahr für Neumünster. Was stach für Sie dabei hervor?

Das war mit Sicherheit die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben gesehen, dass sich viele Unternehmen sehr gut entwickelt haben, viele Ansiedlungen registriert. Wir haben in den Industriegebieten viele Grundstücke verkauft und es wird eifrig gebaut. Das hat sich auch in der Arbeitslosenzahl niedergeschlagen, die so niedrig ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Und das hat Auswirkungen. Weniger Menschen sind von Sozialtransfers abhängig. Insofern war die Stimmung in der Stadt in dieser Hinsicht sehr gut.



Gibt es weitere Entwicklungen, die das Jahr geprägt haben?

Ja, wir haben die Debatte um den Großflecken zu einem Ende geführt. Über das Ergebnis kann man natürlich lange streiten. Aber jetzt ist etwas auf dem Tisch, was wir schon in diesem Jahr umsetzen können.



Anfang 2019 haben Sie dabei eine Niederlage einstecken müssen, weil ihr schlanke Lösung nicht durchging, der Rat sich für eine große Lösung entschied. Wird die Stadt davon langfristig profitieren?

Wir bekommen eine Modernisierung des Platzes, er wird barrierefrei und mit Sicherheit schöner, ohne Zweifel. Das Risiko, dass der Handel durch die lang Bauphase leiden könnte, ist aus meiner Sicht aber noch immer nicht von der Hand zu weisen. Wenn es aber gelingt, den Einzelhandel über die Bauphase dort zu halten oder danach neu anzusiedeln, dann wird das sicher eine Attraktivitätssteigerung für die Innenstadt insgesamt.

Ein wichtiges Thema 2019 war die Schieflage der Stadtwerke. Ist das Unternehmen über den Berg?

Die Stadtwerke sind wieder auf einem guten Weg. Viele Probleme, die zu der Schieflage geführt haben, sind aus dem Weg geräumt. Die neue Geschäftsführung macht eine gute Figur. Ganz über den Berg ist das Unternehmen aber nicht, es ist noch intensive Arbeit nötig.



An eine Ergebnisabführung der SWN an die Stadt war zuletzt nicht zu denken, das Geld floss anders herum. Wie lange kann sich die Stadt das noch leisten?

Man muss deutlich sagen: Die Möglichkeiten des städtischen Haushalts sind eigentlich erschöpft. Wir werden künftig kein Geld mehr für städtische Gesellschaften zur Verfügung stellen können. Wir brauchen die Gewinnabführung. Daran müssen wir arbeiten.



Zu weiteren erheblichen Belastungen könnte es kommen, wenn der EuGH die Unrechtmäßigkeit der Quersubventionierung von Bereichen der Daseinsvorsorge bei den Stadtwerken feststellen sollte. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass die derzeitige Konstruktion ins Wanken gerät?

Es ist schwierig, über Rechtsstreitigkeiten zu diskutieren. Die Entscheidung wird noch ein wenig dauern. Sollte der EuGH den steuerlichen Querverbund tatsächlich kippen, würden bundesweit Riesenprobleme entstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundes- und Europapolitik dann nicht eingreift, um eine andere Lösung zu finden.



Betroffen wäre auch der ÖPNV. Und der spielt eine wichtige Rolle für die Mobilität der Zukunft, über die 2019 viel diskutiert wurde. Können Sie sich für Neumünster einen Gratisbus oder ein verbilligtes Jahresticket vorstellen, wie es andernorts bereits erprobt wird?

Das ist eine Frage des Geldes, der ÖPNV kostet eine Menge. Ich halte das aber für sehr diskussionswürdig, denn wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, werden wir solche Lösungen tatsächlich brauchen.



Ein unerfreuliches Thema war 2019 die Ansiedlung eines Tattoo-Studios in der Holsten-Galerie, dem Verbindungen zur Rocker- und rechten Szene nachgesagt werden. Stadt und Politik haben sich mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten. Wie sollte sich die Stadt positionieren?

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die politische Mitte, die demokratisch gewählten Parteien, ein ganz klares Statement gegen Rechts setzen, und dies auf allen Ebenen. Im Hinblick auf das Tattoo-Studio kann ich die Zurückhaltung nachvollziehen, weil wir natürlich immer auch über gerichtsfeste Beweise reden müssen. Gleichwohl – auf einer anderen Ebene müssen wir deutlich Stellung beziehen. Wenn wir das nicht tun, gefährden wir den Bestand unserer Stadt und der Demokratie. Insofern freue ich mich sehr, dass so viele Bürger ein klares Bekenntnis abgegeben haben.

Aber ist es nicht zu wenig, den linken Gruppen das Agieren zu überlassen und sich selbst mit Statements rauszuhalten?

Ich glaube nicht. Ich erinnere an den Runden Tisch für Toleranz und Demokratie und die Aktivitäten, die sich daraus entwickeln. Demnächst findet der Holocaust-Gedenktag in Rathaus statt. Ich sehe, dass alle demokratischen Rathausparteien eine deutliche Position einnehmen.

Unerfüllt blieb bisher der Wunsch, einen akademischen Bildungsgang in die Stadt zu holen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Stadt erfolgreich sein wird?

Man hat in Kiel deutlich zur Kenntnis genommen, dass Neumünster nun endlich Hochschulstadt werden will. Das hat mich an den Aktivitäten des letzten Jahres besonders gefreut, dass der Förderverein Hochschule so viel Resonanz bekommen hat. Das kann man in Kiel nicht ignorieren. Trotzdem sind die dicken Bretter noch nicht durchbohrt. Wir müssen weiter vorangehen und unser Recht einfordern, auch wenn mir die Schwierigkeit der Landesregierung bewusst ist, mit begrenzten Mitteln, die Hochschulen im Land zu finanzieren.



Sie haben 2019 eine für Sie selbst einschneidende Entscheidung getroffen, nämlich nicht erneut für das Oberbürgermeister-Amt zu kandidieren. Warum haben Sie die Entscheidung so früh verkündet?

Einerseits wollte ich der Neumünsteraner Politik die Chance geben, sich neu zu orientieren. Das braucht Zeit. Es war also eine Frage der Fairness. Aber auch ich brauche Zeit, um mich beruflich neu zu orientieren. Es war also im beiderseitigen Interesse, frühzeitig die Karten auf den Tisch zu legen.

Was wird ein Nachfolger anders oder besser können müssen als Sie?

Jeder Oberbürgermeister ist anders. Das ein oder andere habe ich sicher gut gemacht. Ohne Zweifel gibt es Dinge, die man besser hätte machen können. Es wird darauf ankommen, jemanden zu finden, der die wichtigen Themen für die Stadt identifiziert kann und gleichzeitig in der Lage ist, Mehrheiten zu organisieren, Verbündete für die eigenen Themen zu finden. Das war sicherlich bei mir in den letzten Jahren immer schwieriger.