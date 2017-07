Feuer in Mehrfamilienhaus : Neumünster: Neun Verletzte nach Brand im Treppenhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Joachim Krüger 1 von 1

Neumünster | Das hätte übel ausgehen können: Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster mussten neun Menschen – darunter vier Kinder – in der Nacht zum Montag mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das hölzerne Treppenhaus des Gebäudes hatte gegen Mitternacht plötzlich lichterloh in Flammen gestanden. Die Bewohner, die durch das Bellen ihres Hundes auf das Feuer aufmerksam geworden waren, schafften es gerade noch, sich ins Freie zu retten. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften eintraf, standen die Menschen vor dem bereits in dichte Rauchschwaden eingehüllten Haus und wurden umgehend in die Obhut von Notarzt und Rettungsdienst übergeben.

Mit schwerem Atemschutz und unter dem Einsatz von zwei C-Rohren arbeiteten sich die Feuerwehrleute durch das Treppenhaus. Sie konnten dabei ein Übergreifen des Feuers auf die insgesamt vier Wohnungen verhindern. Im ersten Obergeschoss stießen sie dann auf einen weiteren „tierischen“ Aspekt dieses Einsatzes. Dort fanden sie eine Katze, die lange dem Rauch ausgesetzt gewesen war. Das völlig verstörte Tier wurde kurzerhand aus dem Fenster in die Arme eines auf dem Bürgersteig bereitstehenden Feuerwehrmannes geworfen. Sofort wurde es dann mit Sauerstoff und Streicheleinheiten versorgt. Innerhalb von rund 20 Minuten hatte sich der Zustand der Katze so weit verbessert, dass sie in eine Transportbox gesteckt und von einem Streifenwagen der Polizei zum Tierarzt gebracht werden konnte.

Der Brand war nach einer knappen Stunde vollständig gelöscht. Neben der Berufsfeuerwehr Neumünster war auch die freiwillige Feuerwehr Tungendorf-Stadt im Einsatz. Die Kriminalpolizei begann noch in der Nacht mit ersten Ermittlungen zur Brandursache. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

von Joachim Krüger

erstellt am 10.Jul.2017 | 06:52 Uhr