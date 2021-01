Schwaleschnack : Neumünster mitten in der Pandemie: Das ist 2021 besonders wichtig

Hannes Harding, Reporter-Chef beim Courier, hat sich Gedanken zum Umgang miteinander in der Krise gemacht.

von Hannes Harding

01. Januar 2021, 15:13 Uhr

Man kann sich über so vieles streiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und wer regelmäßig in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Telegram unterwegs ist, der verzweifelt angesichts der unfassbaren Menge an Müll, die dort verbreitet wird. Gleichwohl sollte man sich bescheiden, wenn es um die Beurteilung dessen geht, was richtig ist im Umgang mit dem Virus und was nicht. Schließlich sind sich selbst Experten in vielen Punkten nicht einig. Einfache Antworten gibt es auf viele Fragen ebenso wenig wie einfache Lösungen für das Corona-Problem.

Jeder muss gehört werden

Das heißt auch: Wer kritische Fragen zu den Kontaktbeschränkungen oder zur Impfung gegen das Coronavirus stellt, wer sich um den Bestand demokratischer Prinzipien sorgt oder wer aus unterschiedlichen Gründen keine Maske tragen kann, hat Anspruch darauf, dass man ihm zuhört, dass seine Fragen beantwortet werden und er nicht pauschal als Coronaleugner abgestempelt wird. Einer der größten Fehler, aus denen man für 2021 lernen sollte, ist eben ein zeitweiliger Mangel an Transparenz und ein Hang zu Pauschalverurteilungen.

Politik oft schlechtes Beispiel

Wir lesen das fast täglich unter unseren Beiträgen in den sozialen Netzwerken. Und leider gaben und geben dafür nicht wenige Politiker ein schlechtes Beispiel ab. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich – so geht es nicht. Genauso haben es aber auch die Politiker verdient, dass man ihnen abnimmt, ihre Entscheidungen nicht aus dem hohlen Bauch heraus zu treffen, dass es auch ihnen nicht leicht fällt, Grundrechte einzuschränken und parlamentarische Kontrollrechte zeitweise abzugeben. Und dass Allgemeinverfügungen kein Selbstzweck sind, sondern ein notwendiges Übel.

Manches erschließt sich nicht

Auch wenn sich manches nicht oder nicht mehr unmittelbar erschließt. Die Maskenpflicht auf dem Großflecken oder auf dem Kuhberg bei inzwischen geschlossenen Geschäften etwa. Wer das juristisch anfechten würde, hätte sicher gute Chancen. Man mag auch kritisieren, dass all die Einschränkungen auf einer willkürlich gesetzten wöchentlichen Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern beruhen, deren argumentative Grundlage angesichts der Aufstockung etlicher Gesundheitsämter gar nicht mehr gegeben scheint.

Solidarität mit den Schwachen

Aber was heißt das schon? Dass Neumünster – wie vor wenigen Tagen – die bundesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aufweist, hat argumentativ keinen Wert, wenn zugleich ein Corona-Ausbruch im FEK zu verzeichnen ist. Das Virus ist weiterhin da. Es sucht sich Wirte. Es gibt keine Medikamente dagegen. Und ob Impfungen das Anstecken anderer unterbinden, ist auch noch nicht gesagt. Bei allem Verständnis fürs Lamentieren gilt deshalb für 2021, auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemie-Welle, genau das Gleiche wie im Frühjahr des gerade vergangenen Jahres: Es zählen die Solidarität mit den Schwachen, das Zuhören statt das Ausgrenzen sowie Transparenz im politischen Entscheidungsprozess.

Manches wird 2021 besser werden, aber auch manche Spätfolge erst nach und nach zu Tage treten. Deshalb ist vor allem eines gefragt: viel Geduld. Auch wenn’s schwer fällt.