Kommentar zur OB-Wahl : Neumünster ist keine Stadt der klaren Verhältnisse mehr

Die erste Stichwahl in der Geschichte der Stadt steht bevor. Das zeigt, wie sehr sich die politischen Gewichte verschieben.

09. Mai 2021, 21:18 Uhr

von Hannes Harding

Ist es jetzt eine Überraschung oder nicht, dass es erstmals in der Geschichte der Stadt Neumünster zu einer Stichwahl um den OB-Posten kommt? Bemisst man das Ergebnis der Wahl an früheren Urnengängen, so hieße die Antwort Ja.

63 Jahre lang war die SPD unangefochten, mit Olaf Tauras durchschlug die CDU diese Tradition mit jeweils fast 60 Prozent im ersten Wahlgang 2009 und 2015. Dennoch: Neumünster ist keine Stadt der klaren Verhältnisse mehr. Da sind zunächst die Grünen, die in der letzten Kommunalwahl auftrumpften und nun hofften, zusätzlich vom Rückenwind aus Berlin profitieren zu können. Das Kalkül ging zwar nur bedingt auf, doch Sven Radestock zeigte nachdrücklich, dass seine Partei auch in Neumünster auf Augenhöhe agiert.

Andererseits dürfte die CDU glücklich sein, angesichts der parteiinternen Turbulenzen der vergangenen Monate überhaupt die Mehrheit so deutlich behauptet zu haben. Die SPD unterdessen freut sich zwar auf die Stichwahl, doch knapp 27 Prozent können nicht den Ansprüchen der Partei genügen. Für ein Happy-End müssen die Sozialdemokraten jetzt auf die Stimmen der Grünen-Wähler hoffen. Es wird am 30. Mai also wieder spannend.