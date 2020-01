„Neumünster ist Ball-Hauptstadt“

Ingo Büll dekoriert nicht nur den Ball des Sports, sondern auch für die Pferdefreunde und andere Großveranstaltungen

von Rolf Ziehm

08. Januar 2020, 13:42 Uhr

Neumünster | Ingo Büll (42) ist Inhaber der Firma Krawolitzki-Design. Das ist das Unternehmen, das nicht nur den Ball des Sports, sondern auch den Ball der Pferdefreunde oder etwa den Uni-Ball in Kiel dekoriert. Auch beim Schleswig-Holstein Musik Festival ist die Firma gut im Geschäft. Der Tungendorfer ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Firma hat drei festangestellte Mitarbeiter. Im Interview mit Courier-Reporter Rolf Ziehm erzählt er, was einen guten Ball auszeichnet und den Ball des Sports einzigartig macht.

Der Name Krawolitzki deutet an, dass es einen Vorgänger gab...

Ja. Ich habe die Firma vor drei Jahren von Georg Krawolitzki übernommen. Der war ursprünglich Dekorateur bei Karstadt und ist bis heute am Start. Er arbeitet immer noch im Team mit. Der Deal war: Ich übernehme Firma und Verantwortung, aber er darf weiter arbeiten. Er hat den Ball des Sports von Anfang an begleitet, also seit 41 Jahren. Ich bin jetzt seit 17 Jahren dabei.

Sind Sie auch gelernter Dekorateur?

Nein, nach der Lehre und dem Zivildienst habe ich bei der Neumünsteraner Laden- baufirma Biller angefangen und bin so über den Laden- und Messebau immer mehr in die Dekorations-/Veranstaltungsbranche und somit zu Georg Krawolitzki gekommen.

Was bedeutet es, einen Ball für 4000 oder gar 5000 Gäste zu dekorieren?

Oberste Priorität hat saubere Arbeit. Wichtiger als der Deko-Fundus ist die Manpower, also das eingespielte Team. Hier greift eine Hand in die andere. Entscheidend ist auch, sich mit dem Veranstalter und dem Hallenbetreiber abzustimmen und dann auf Augenhöhe zu arbeiten. Das klappt super. Natürlich ist das unser Job, aber auch Herausforderung und Leidenschaft.

Gibt es da noch Lampenfieber?

Nicht wirklich. Man weiß, worauf es ankommt. Es gibt Sachen, die gehen nach Schema F. Aber Unvorhergesehenes kann immer eintreten. Dann muss man improvisieren können, sonst hat man in diesem Geschäft verloren.

Was macht einen guten Ball aus?

Neumünster hat da schon einiges zu bieten. Beim Ball des Sports stimmt der Mix und Wohlfühlfaktor. Das ist hier wie ein großes Klassentreffen bei guter Musik und feinstem Essen. Und der Ball der Pferdefreunde ist sogar Deutschlands größtes Ballereignis. Neumünster ist also quasi Deutschlands Ball-Hauptstadt.

Wo sind Sie am Abend des Sportlerballs?

Da bin ich auf einem anderen Ball, bei der Musikarena des Mädchen-Musikzugs in der Stadthalle. Ich spiele dort mit meiner Band Shout beim Neujahrsball. Ich bin der Schlagzeuger.