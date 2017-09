Immanuel-Kant-Schule : Neumünster hat jetzt eine faire Schule

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

von Alexandra Bury

erstellt am 21.Sep.2017 | 08:15 Uhr

Neumünster | Rappelvoll war die Sporthalle der Immanuel-Kant-Schule (IKS) gestern, denn die Schüler und Lehrer hatten etwas zu feiern: Die IKS ist als Fairtrade-Schule ausgezeichnet worden. Damit ist das Gymnasium unter den Schulen der Stadt Vorreiter.

„Weltverantwortung ist von jedem einzelnen mehr denn je gefragt. Der faire Handel trägt dazu bei, Armut und Hunger auf der Welt zu minimieren. Das Engagement der Schüler hat mich begeistert“, lobte Transfair-Vertreter Albert Röhl beim Überreichen der Urkunde. Sichtlich gerührt nahm die Initiatorin und Lehrerin Regina Tietgen das Zertifikat entgegen und sagte: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit.“

Um das Siegel zu bekommen, musste die Schule drei Kriterien erfüllen, wie Regina Tietgen erklärte: „Wir haben das Thema in den Fächern Geschichte und Wirtschaft/Politik bearbeitet. Außerdem haben wir eine Steuerungsgruppe gegründet und tragen den Fairtrade-Gedanken bei öffentlichen Veranstaltungen nach außen.“

Seit einem Jahr beschäftigen sich 25 Schüler in einer Fairtrade-Arbeitsgemeinschaft mit dem Thema. Ganz konkret können die Schüler bei ihrem Einkauf für die Pause etwas zu gerechten Löhnen und Vermeidung von Kinderarbeit beitragen, denn in der Kantine werden ausgewählte Schokoladen, Kekse oder Orangensaft angeboten. Die auf fairen Handel ausgerichtete Kantinen-Gruppe ist fest in Schülerhand: 13 „Kantianer“ treffen sich wöchentlich zur Beratung und Auswahl neuer Produkte und geben in den beiden großen Pausen Snacks aus. „Wir möchten die Schülerschaft ansprechen und aufklären“, sagt Fiona Schröder (15). Bald soll es nicht nur im Lehrerzimmer sondern auch in der Kantine fair gehandelten Kaffee geben.

Das Zertifikat gilt zwei Jahre, danach muss sich die Schule neu bewerben. „Das werden wir tun. Fairtrade als Eintagsfliege bietet sich nicht an“, stellte die Schulleiterin Elke Jönsson fest.

Die Kant-Schule ist die neunte Schule in Schleswig-Holstein und die 406. im Bundesgebiet, die das Siegel bekommen hat. Vor einem Jahr wurde Neumünster als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet.