Neuer Gesundheitsreport : Neumünster hat höchsten Krankenstand

Neumünster | Der Krankenstand in Neumünster ist 2016 auf den höchsten Stand in ganz Schleswig-Holstein gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport 2017 der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor.

Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte zu. Mit 4,5 Prozent hatte die Region nun den höchsten Krankenstand im Landesdurchschnitt. Dieser lag bei 3,9 Prozent. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben. Zum Vergleich: Der niedrigste Krankenstand in Schleswig-Holstein wurde mit 3,6 Prozent im Kreis Pinneberg verzeichnet.

Die aktuelle Analyse der DAK-Gesundheit für Neumünster zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. Beinahe jeder vierte Ausfalltag wurde von Muskel-Skelett-Erkrankungen verursacht. Rückenschmerzen und Co. nahmen um zwölf Prozent zu und führten damit erneut die Liste der häufigsten Krankheitsursachen an. Mit einem Anteil von 24 Prozent am gesamten Krankenstand sorgten aber psychische Erkrankungen für fast genau so viel Arbeitsausfall. Angstzustände und Depressionen waren 64 Prozent häufiger Ursache für Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Beinahe verdoppelt hat sich zudem der verletzungsbedingte Arbeitsausfall.

Die DAK-Gesundheit untersucht in ihrem aktuellen Gesundheitsreport mit dem Schwerpunktthema „Schlafstörungen“ auch, wie es um die nächtliche Erholung der Arbeitnehmer steht. Die Kasse wirft dabei einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren. Für das Schwerpunkthema wertete das Iges-Institut die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in Schleswig-Holstein aus. Es wurden zudem bundesweit mehr als 5000 Beschäftigte im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt und zahlreiche Experten eingebunden. Die Ergebnisse wurden mit einer DAK-Untersuchung aus dem Jahr 2010 verglichen. Ein Fazit: Knapp 78 Prozent der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein berichten von Schlafproblemen. Seit 2010 stieg der Anteil der von Ein- und Durchschlafproblemen betroffenen 35- bis 65-jährigen Arbeitnehmer um 31 Prozent an.

Schwere Schlafstörungen nahmen seit 2010 um knapp ein Drittel zu. Jeder zwölfte Arbeitnehmer im Land leidet demnach unter schweren Schlafstörungen mit Ein- und Durchschlafstörungen, schlechter Schlafqualität, Tagesmüdigkeit und Erschöpfung. Die DAK-Analyse zeigt, dass sich dieser Trend auch bei den Krankmeldungen auswirkt. Die Fehltage aufgrund von Schlafstörungen stiegen um 38 Prozent auf jetzt 3,65 Tage. Die große Mehrheit der Schleswig-Holsteiner versucht aber, allein mit den Schlafproblemen zurechtzukommen.



von Christian Lipovsek

erstellt am 27.Aug.2017 | 08:00 Uhr