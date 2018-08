Einsatz der Bundespolizei : Neumünster: Frau vergisst 16 Küken am Bahnsteig

Eine herrenlose Transportbox ruft die Bundespolizei auf den Plan. Die Wachteln wurden ins Tierheim gebracht.

von Gerrit Hencke

30. August 2018, 12:43 Uhr

Neumünster | Eine Transportbox hat am Mittwochvormittag am Bahnhof in Neumünster für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Bahnmitarbeiter hatten die Beamten auf die Box auf einem Bahnsteig aufmerksam gemacht. Die Bundespolizisten überprüften den Inhalt und stellten fest, dass sich in der Kiste kleine Küken (Wachteln) befanden.

Der Eigentümer konnte vor Ort nicht ermittelt werden, weshalb die Box mit den 16 Küken mit auf die Dienststelle genommen wurde. Nach Rücksprache mit einer Tierärztin wurde die Vögel zum Tierheim gebracht.

Später meldete sich dann eine Frau bei der Polizei und gab an, ihre Wachteln im Bahnhof vergessen zu haben. Sie wurde ans Tierheim verwiesen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?