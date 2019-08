Polizeibericht : Neumünster: Fahrraddiebe schlugen mutigen Zeugen

Die Täter luden ihre Beute in einen VW Bus und fuhren davon.

von Dörte Moritzen

16. August 2019, 15:06 Uhr

Neumünster | Als ein junger Mann in Neumünster einen Fahrraddiebstahl verhindern wollte, kassierte er Schläge. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und die Täter. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Michael Heinrich am Donnerstagvormittag. Gegen 11.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Neumünsteraner (20), wie sich zwei Männer an einem Fahrrad zu schaffen machten, das am Holsatenring auf Höhe der Aral-Tankstelle an einen Laternenpfahl angeschlossen war. Weil ihm das komisch vorkam, sprach er die beiden Männer an. Die ließen sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen und verluden das Fahrrad in einem grünen VW Bus.

Der Mann stellte sich den Dieben in den Weg

Daraufhin stellte sich der junge Mann dem Fahrzeug in den Weg, um die Abfahrt zu verhindern. Doch damit war der Fahrer offenbar nicht einverstanden. Er stieg aus und schlug den jungen Mann, sodass der zu Fall kam. Anschließend fuhr der VW Bus davon. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Unbekannten das Fahrrad tatsächlich gestohlen haben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 04321/945-0 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?