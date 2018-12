Neuer Kalender : Neumünster durchs ganze Jahr

Mediendesigner Michael Ermel bringt zum sechsten Mal seinen Neumünster-Kalender heraus.

von Gabriele Vaquette

27. November 2018, 13:08 Uhr

Der lauschige Blick über den Teich schmückt den Titel, weitere Plätze und Gebäude aus der Stadt folgen im Rhythmus der Jahreszeiten: Der Mediendesigner Michael Ermel hat zum sechsten Mal seinen Neumünster-Kalender mit Motiven aus der Stadt gestaltet. Mit seinen Kameras ist der Profi-Fotograf das ganze Jahr unterwegs. „Ich möchte schöne Ecken entdecken, dokumentiere damit aber auch die Entwicklung Neumünsters“, sagt er.

Passend zum Ball des Sports zieren die nächtlich beleuchteten Holstenhallen den Januar. „Die Hallen werden nur für diese Veranstaltung so angestrahlt“, erklärt er die Motivwahl. Im Februar ist das Rathaus im Schneetreiben zu sehen, es folgen die Holsten-Galerie im März, die Kieler Brücke im April und der Teich im Mai. Das klassische Foto für den Juni ist die Holstenköste, danach sind der Teich, die Wohnanlage in der ehemaligen Sick-Kaserne, die Lütjenstraße bei Nacht und der Großflecken bei Nacht (Oktober) zu sehen. Die absichtlich verwischte Aufnahme der Holsten-Galerie für den November sei schon oft versucht worden zu kopieren, sagt Ermel. Stille am Einfelder See mit Blick auf die Skulptur steht für die einkehrende Ruhe im Dezember.

An seine Fotos hat Ermel auch einen künstlerischen Anspruch. Er fotografiert mit verschiedenen Kameras und diversen Objektiven vom starken Weitwinkel bis hin zum Teleobjektiv. Fotografieren mit Drohnen – bei anderen ein Trend – ist für ihn keine Option: „Da entstehen eher zufällige Fotos, aber es steht keine künstlerische Leistung dahinter.“

Der Neumünster-Kalender im A3-Format ist im Buchhandel für 19,80 Euro erhältlich oder kann bei Michael Ermel (Tel. 3244) bestellt werden.