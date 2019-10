Nach nur fünf Jahren ist das alte Gebäude zu klein : Neumünster bekommt eine neue Rettungswache

Die Zahl der Einsätze wird laut Gutachten bis 2025 auf 27.000 pro Jahr ansteigen. 13 zusätzliche Planstellen sind nötig.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

23. Oktober 2019, 14:33 Uhr

Fünf Jahre nach der Einweihung ist die Rettungswache zu klein. „Es wird einen Neubau geben“, kündigte Sven Kasulke, Chef der Berufsfeuerwehr, am Dienstagabend im Brandschutzausschuss an. Grund sind die seit Jahren steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst und Krankentransport. Der Neubau soll auf dem Gelände des Gefahrenabwehrzentrums (Gaz) an der Färberstraße realisiert werden. Der Entwurf der Raumplanung ist für Dezember vorgesehen.

Kasulke stellte den Kommunalpolitikern ein Gutachten der Krankenkassen vor. Demnach werden die Rettungs- und Krankentransportwagen 2025 vermutlich jährlich zu 27.000 Einsätzen ausrücken. 2005 waren es noch gut 13. 000, 2018 lag die Zahl bei 22.000. Die geburtenstarken Jahrgänge kämen ins höhere Alter, zudem fehlten Facharzttermine und es gebe ein höheres Anspruchsdenken in der Bevölkerung. „Nasenbluten ist bei uns ein tägliches Einsatzszenario“, so Kasulke. Nicht selten müssten daher auch Feuerwehrleute für den Rettungsdienst abgezogen werden.

Das Gutachten fordert gleich 13 neue Planstellen. Zudem fehlen demnach zwei Rettungstransportwagen und ein weiteres Notarzt-Einsatzfahrzeug. Und: Künftig ist ein Qualitätsmanagement Pflicht. Hierfür soll es eine Dreiviertelstelle geben.

Der sich verschärfende Mangel macht sich bei dem sogenannten Schutzziel-Erreichungsgrad bemerkbar. Waren 2017 und in den Jahren zuvor die Retter im Schnitt in über 95 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort, sank diese Zahl im vergangenen Jahr auf 91,63 Prozent. Sie lag damit aber noch innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 90 Prozent.

Kasulke betonte, alle Kosten, die mit der Erweiterung des Rettungsdienstbereiches zu tun hätten, würden über die Krankenkassen refinanziert. Problematisch ist für den Feuerwehr-Chef die Situation am Arbeitsmarkt. Es gebe nirgendwo qualifiziertes Personal. Daher soll die Fortbildung im Haus intensiviert und die Zahl der Auszubildenden ab kommenden Jahr von zwei auf sechs steigen. Neumünster könne dankbar sein, dass es die Lehr-Rettungswache habe, so Kasulke. Die Zahl der Azubi-Bewerber sei zwar im guten Bereich, allerdings liege die Quote derjenigen, die hinterher auch übernommen werden könnten, bei nur 50 Prozent. Dafür gebe es zwei Gründe, erklärte Kasulke: „Einige bewerben sich, um die Wartezeit fürs Medizinstudium zu überbrücken und hören dann auf, wenn sie den Platz haben. Andere machen zwar die Ausbildung zu Ende, ziehen dann aber wieder in ihre Heimat nach Süddeutschland.“

Für Probleme sorgt dem Feuerwehr-Chef zufolge zusätzlich die Elternzeit-Regelung. Im häufiger würden Mitarbeiter von diesem Recht Gebrauch machen. Die dann entstandene Lücke könne aber kaum aufgefüllt werden.

Mit der neuen Rettungswache, dem zusätzlichen Personal und allen anderen Maßnahmen erfülle man nur „gesetzliche Parameter“, betont Kasulke: „Da ist nichts dabei, was wir als Luxus obendrauf haben wollen.“