Squash-Regionalliga Nord : Neumünster-Auswahl sorgt in Berlin für allerbeste Stimmung beim TSE

Einfeld nimmt vier Punkte aus der Hauptstadt mit und klettert in der Tabelle nach oben.

Berlin | Die Squasher des TS Einfeld haben den Blinker gesetzt und die beiden Nachholspiele des ersten Spieltags in der Regionalliga Nord zum Überholvorgang genutzt. Mit vier Punkten aus Berlin preschten die Asse aus Neumünster auf Rang 4 nach vorn. Bemerkenswert: Der TSE kam ohne Ausländereinsatz aus und spielte mit einer reinen „Stadt-Auswahl“ aus Neumünster. „Es war ein guter erster Spieltag der Saison“, stellte Mannschaftsführer Hendrik Remer augenzwinkernd nach den Saisoneinsätzen Nummer neun und zehn fest. Hanse Squash Hamburg 79 – TS Einfeld 2:2 (2:1, 8:6) Eigentlich sah es nach Abschluss der ersten beiden Einzel gar nicht so rosig aus. Es drohte gegen Hanse Squash wie vor 14 Tagen eine 0:4-Niederlage, nachdem Jens Thomas und Holger Scheibel ihre Matches klar in drei Sätzen verloren hatten. Thomas musste dem sehr erfahrenen und abgeklärt agierenden Martin Meyer Tribut zollen, während Scheibel zwei Sätze in der Verlängerung gegen den deutlich jüngeren und physisch starken Marc Wingendorf verlor. Aber Kai Rixen und Hendrik Remer schafften tatsächlich die Wende und holten die Kohlen für die Einfelder aus dem Feuer. Gegen den routinierten Christian Kissing besann sich Rixen auf die „Basics“, ließ Ball und Gegner laufen, während der Kontrahent doch sehr verspielt agierte. Remer verlor im zweiten Satz nach selbst veränderter Taktik den Faden, besann sich nach der Satzpause auf sein Können und strickte die Maschen zum Sieg. Am Ende war es ein verlorenes Unentschieden für den TSE, da die Hamburger mehr Sätze gewonnen hatten als die Neumünsteraner (8:6). Einfeld strich aber immerhin einen wertvollen Punkt ein. Statistik: Meyer – Thomas 3:0 (11:4, 11:6, 11:1); Wingendorf – Scheibel 3:0 (14:12, 11:3, 14:12); Kissing – Rixen 1:3 (9:11, 12:10, 2:11, 4:11); Barbary – Remer 1:3 (9:11, 11:4, 5:11, 4:11). Weiterlesen: Darum gibt es Punktabzüge en masse in der Regionalliga Nord. SC Fit Fun Berlin – TS Einfeld 1:3 (0:3, 7:10) Dramatisch wurde es gleich in zwei Duellen gegen die gastgebenden Berliner. Thomas gewann ebenso wie Scheibel einen Fünf-Satz-Krimi. „Ich wusste, wenn ich ruhig bleibe, gewinne ich das Match“, sagte Thomas, der es einfacher hätte haben können. Einen 1:2-Satzrückstand drehte Scheibel in einem 3:2-Sieg. Nach dem verwandelten Matchball riss er die Arme in die Höhe und meinte schelmisch zu seinen Mitspielern: „Ihr wisst doch, ich komme immer über die Kondition.“ Die Stimmung beim TSE war bestens. Auch interessant: Reifenplatzer auf der Autobahn: Schock für Regionalligist TS Einfeld. Rixen nahm im Anschluss seinem Gegenüber José Duran den ersten Satz sogar „zu null“ ab und behielt im dritten Durchgang in der Verlängerung die Ruhe. Nur Remer musste sich im bedeutungslosen letzten Einzel beugen. „Felix Unger war sehr abgeklärt und hat mir das Leben schwer gemacht“, resümierte die Nummer 1 des TSE. Statistik: Hoffmann – Thomas 2:3 (11:8, 2:11, 4:11, 11:7, 9:11); Goyeneche – Scheibel 2:3 (11:6, 12:14, 12:10, 4:11, 9:11); Duran – Rixen 0:3 (0:11, 8:11, 13:15); Unger – Remer 3:1 (11:9, 8:11, 11:6, 11:7). Nächste TSE-Gegner: SC Buschkrug und 1. SC Dresden (A/Sonnabend, 19. Februar, 13 Uhr/jeweils in Berlin, Anlage Airport Squash)....

