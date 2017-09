Brachenfeld-Ruthenberg : Neues „Wir-Quartier“ nimmt Form an

vergrößern 1 von 3 Foto: Planungsring Mumm 1 von 3

von Christian Lipovsek

erstellt am 08.Sep.2017 | 08:45 Uhr

Neumünster | Große Fensterfronten, abgestufte Gebäudehöhen, barrierefreie Wohnungen, dazwischen viel Grün: Mit ihrem ersten Entwurf für das altengerechte Wohnquartier an der Ecke Plöner Straße/ Hanssenstraße sind Architekt Matthias Mumm aus Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) und Stadtplaner Christoph Stellmacher aus Hamburg am Mittwochabend bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Stadtteilbeirat Brachenfeld-Ruthenberg auf viel Zustimmung gestoßen.

Das knapp einen Hektar große Areal war bisher noch nie bebaut. Nun sollen dort unter dem Motto „Wir-Quartier“ für deutlich mehr als zehn Millionen Euro elf zwei- bis dreigeschossige Blocks mit 106 Wohneinheiten zwischen etwa 40 und 120 Quadratmetern, Service- und Betreuungseinrichtungen, ein Beratungsbüro und ein Marktcafé mit Begegnungszentrum entstehen. Eine Tagesmutter mit Plätzen für zwei Gruppen á fünf Kinder ist vorgesehen, ebenso eine Tagespflege, ein ambulanter Pflegedienst und eine Wohngruppe für Demenzerkrankte. Und: Ein Quartiersmanager soll als ständiger Ansprechpartner vor Ort sein.

„Wir haben mehrere Projektziele. Dazu gehören die Förderung und Vernetzung von Strukturen, eine optimale pflegerische und medizinische Versorgung der Bewohner und letztlich eine Aufwertung des gesamten Stadtteils“, erklärte Jürgen Büstrin, Geschäftsführer des in unmittelbarer Nähe liegenden Hauses Berlin. Das Senioren- und Pflegeheim gehört zur Graf-Recke-Stiftung, die das Projekt realisieren möchte. Die Stiftung ist eine der ältesten diakonischen Einrichtungen Deutschlands mit Hauptsitz in Düsseldorf. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein; 2019 könnte zumindest ein Teil fertig sein.

Geplant ist ein aufgelockertes und mindestens zur Hälfte mit gefördertem Wohnraum bestücktes Wohnquartier. Die beiden mächtigsten Gebäude mit jeweils bis zu 13,50 Meter Höhe sind an der Plöner Straße geplant. Hier sollen Praxen und Büros unterkommen. Von der Plöner Straße ist auch die Zufahrt zu dem Gelände vorgesehen. Die Fahrzeuge der Bewohner und Angestellten kommen den Plänen zufolge in einer Tiefgarage unter. Bedenken von einigen Anwohnern, der Fahrzeugverkehr in der Hanssenstraße werde deutlich zunehmen, wies Büstrin zurück. Es gebe zwar zwei Zufahrten von dort aus auf das Gelände. Diese seien aber normalerweise durch Poller abgeriegelt und in erster Linie für Notfälle vorgesehen. Auch fast der gesamte Baustellenverkehr fahre über die Plöner Straße, so Büstrin.

Rücksicht auf die Nachbarn wurde auch bei den Baukörpern genommen. „Die Landesbauordnung sieht einen Mindestabstand zu Nachbargrundstücken von drei Metern vor, wir halten aber rundherum sechs Meter ein. Zudem wird es einen Grüngürtel geben“, erklärte Architekt Mumm. Die Gebäude im äußeren Ring seien zudem mit sieben Metern Höhe die niedrigsten im Komplex, um die Verschattung auf die Nachbargrundstücke zu vermeiden, schloss Christoph Stellmacher an.

Laut Katrin Loescher-Samel aus der Abteilung Stadtplanung im Rathaus ist nun ein beschleunigtes Planungsverfahren angestrebt. Das heißt, auf umfassende Gutachten kann verzichtet werden. Auch zum bestehenden Flächennutzungsplan passe die Bebauung, so die Planerin. Im November könnte der zuständige Planungs- und Umweltausschuss somit den Auslegungsbeschluss verabschieden. Mit der öffentlichen Auslegung ist derzeit im Dezember zu rechnen. Dann könnten Bürger noch einmal ihre Einwände vorbringen.

Überraschend kündigte Jürgen Büstrin an, dass die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde das an der Andreas-Schlüter-Straße aufgelöste Pastorat von Tobias Gottesleben an der Hanssenstraße in unmittelbarer Nähe zum „Wir-Quartier“ und zum Haus Berlin neu eröffnen will. Dafür ist ein Neubau auf einem Grundstück geplant, das der Graf-Recke-Stiftung gehört.