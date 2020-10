Neumünster : Neues Stadtteilzentrum für Einfeld

Die Arbeiterwohlfahrt hat das ehemalige Blumengeschäft Stüber an der Neuen Straße gemietet. Am Fuhrkamp gibt es einen Wasserschaden.

05. Oktober 2020, 15:36 Uhr

Drei Jahre nach dem Ende des Kirchencafés Sternstunde und knapp ein Jahr nach der Schließung des Blumenladens Stüber tut sich etwas an der Neuen Straße in Einfeld. Die Arbeiterwohlfahrt hat seit 1. Oktober das ehemalige Floristik-Fachgeschäft vis á vis der Christuskirche unbefristet gemietet. „Wir wollen hier einen neuen Anlaufpunkt für Jung und Alt mitten im Herzen des Stadtteils schaffen“, sagt die Awo-Kreisvorsitzende Jutta Schümann. Dafür gebe es dort ideale Voraussetzungen, sagt sie.

Platz für Frühstückstreff, Computerraum und Adventsbasar

900 Quadratmeter groß ist das Grundstück, die Bushaltestelle liegt quasi direkt vor der Tür, der Bahnhof ist nicht weit und das Gebäude bietet vielfältige Möglichkeiten. So soll in die 70 Quadratmeter große ehemalige Ladenfläche, die durch große Scheiben gekennzeichnet ist, unter anderem ein gemütlicher Frühstückstreff entstehen.

Im Keller wäre Platz für einen Computer- und einen Jugendraum mit Kicker und Billard. Wie geschaffen, gerade in Corona-Zeiten, ist die rund 100 Quadratmeter große Garagenanlage. Sie bietet nicht nur Abstellfläche, sondern auch überdachten Platz für den diesjährigen Adventsmarkt der Awo. „Hier ist eine Einbahnstraßenregelung für die Besucher möglich“, sagt Jutta Schümann, die sich außerdem Treffen des Stadtteilbeirates, Übungsabende des Gesangsvereins oder gemeinsame Veranstaltungen mit der Kirchengemeinde in den Räumen oder aber im Außenbereich vorstellen kann. Außerdem sollen selbstverständlich die vielen Awo-Gruppen hier einen neuen Anlaufpunkt finden.

U-3-Gruppe zieht in Container ein

Auslöser für die relativ spontane Aktion der Anmietung ist nämlich vor allem ein Wasserschaden im Awo-Heim Fuhrkamp, der die dortigen Räume unabhängig von der Corona-Pandemie fast vollständig unbrauchbar gemacht hat. Betroffen sind neben Senioren- und Handarbeitstreffs auch die U3-Gruppe Småland mit neun Kindern sowie die Eltern-Kind-Gruppe der Waschbären mit 20 Kindern. Für die Kleinen werde es kurzfristig eine Containerlösung geben. Die Waschbären – die letzte pädagogische Einrichtung dieser Art in Neumünster – soll zu den Sommerferien im kommenden Jahr aufgelöst werden. „Die Kinder werden dann in die reguläre Kita übernommen“, sagt Jutta Schümann, die betont: „An unseren Plänen für eine vierzügige Kita und die weiteren Gebäude am Fuhrkamp halten wir unabhängig von der Neuen Straße fest. Und jetzt haben wir auch Druck.“ Spätestens zum Herbst 2021 soll die neue Einrichtung am Fuhrkamp stehen.

Das ist ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel. Jutta Schümann

Es sei gerade im Sinne der Awo, zwei Anlaufpunkte in einem so großen und beliebten Stadtteil wie Einfeld zu schaffen. „Kinder brauchen kurze Wege und Senioren schaffen lange Wege nicht mehr“, begründet Schümann das. Sie sieht gerade für junge Leute im Norden andere Möglichkeiten als im Süden: „Die Neue Straße ist dicht am Einfelder See und am Dosenmoor. Da kann man ganz andere Sachen machen.“

Stadtteilbeirat ist glücklich

Über die Pläne der Awo freut sich besonders Einfelds Stadtteilvorsteher Sven Radestock: „Es ist gut, dass in einer so prominenten Lage wie der Neuen Straße wieder Leben einzieht. Das ist ein absoluter Gewinn. Toll, dass sich beide Seiten so schnell einig geworden sind.“