Störche : Neues Paar klappert in Großharrie

Auf Hof Röpke hat ein Storchenpaar das Nest besetzt.

04. Mai 2020, 18:35 Uhr

Zum Monatsende zogen offensichtlich Afrikaheimkehrer der Weißstörche über die Dörfer. Nachdem mehrfach Störche auf den Feldern und Wiesen bei Großharrie gesehen wurden, gab es auch wieder Bewegung an den Nestern am Dorfplatz und auf Hof Röpke. Nachdem zuvor ein Storch mit der Ringnummer 8T161 mehrfach in Großharrie Rast machte, zieht dieser scheinbar weiter ohne Erfolg bei der Partnersuche über die Dörfer. Dafür inspizierte jetzt ein neues Paar das Nest auf Hof Röpke in Großharrie und ließ zwei Tage lang eifriges Klappern hören. Ob es hier noch zu einer Brut kommt, muss abgewartet werden.

Futter gibt es jedenfalls genug. Auf den Feuchtwiesen an Moor und auch auf den Wiesen und Feldern ist der Tisch gedeckt. Bedingt durch das Wetter gibt es unter anderem viele Mäuse.