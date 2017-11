Sparkasse in Neumünster : Neues Immobilien-Center der Sparkasse

vergrößern 1 von 2 Foto: hG 1 von 2

Neumünster | Die Sparkasse Südholstein eröffnete gestern ihr neues Immobilien-Center im Karstadt-Haus. Fünf Mitarbeiter werden dort zukünftig das gesamte Angebot an Dienstleistungen um Baufinanzierung und Immobilien anbieten. Zur Eröffnung hatten die Mitarbeiter schon ab 10 Uhr am Morgen kleine Überraschungen für die Kunden. Am Nachmittag zerschnitten Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras gemeinsam mit dem Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Andreas Fohrmann das symbolische rote Band.

Das Karstadt-Haus, das sich im Eigentum der Sparkasse befindet, biete eine „Top-Lage“, sagte Fohrmann vor zahlreichen Mitarbeitern, Karstadt-Vertretern und geladenen Gästen. „Dies ist unsere neue Visitenkarte. Wir sind da, wo die Sparkasse hingehört: mitten in der Innenstadt.“

Das Immobiliencenter befindet sich direkt neben dem Kaufhaus-Eingang am Großflecken. Es ist räumlich nicht vom Kaufhausbereich abgetrennt, verfügt jedoch über drei Büroräume, in denen diskret über die Anliegen der Kunden gesprochen werden kann. Davor befindet sich ein überdimensionales Multimedia-Board, auf dem wie auf einem Tablet-PC

Immobilienangebote angeschaut werden können und die mögliche Finanzierung skizziert werden kann. Ergänzt wird

das Immobiliencenter – auch auf Wunsch vieler Geschäftsinhaber – durch einen Geldautomaten.