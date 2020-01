Schlafhütte für den Tierpark : Neues Gehege für die Bronzeputen in der Arche Warder

Ein neues Gehege für die Bronzeputen in der Arche Warder wurde errichtet.

von Susanne Otto

05. Januar 2020, 15:26 Uhr

Über ein neues Gehege können sich vier Bronzeputen im Tierpark Arche Warder freuen. Vor Kurzem konnten sie in ihr rund 290 Quadratmeter großes Domizil umziehen und haben sich dort bereits gut eingelebt. Neben der Freifläche steht den Tieren auf dem Gelände auch eine gut neun Quadratmeter große Schlafhütte zur Verfügung.

Mit vielen Büschen und Sträuchern ist das gut zwölf mal 24 Meter große Areal an den natürlichen Lebensraum der Puten angepasst. Da die Grundfläche mit der Vegetation bereits vorhanden war, musste sie nur noch umzäunt und der Stall gebaut werden. „Wie bei all unseren Projekten liegt unser Hauptaugenmerk zwar in erster Linie auf der artgerechten Haltung, die Gehege sollen sich aber auch geschmackvoll in das Gesamtbild unseres Landschaftsparks integrieren“, erklärte Tierparkdirektor Kai Frölich.

Ursprünglich hatte das Zentrum für seltene Nutztierrassen den Bau des Geheges aus eigenen Mitteln getragen, wurde bei dem Projekt aber im Nachhinein von der Stiftung Spar- und Leihkasse mit 6000 Euro und der Sparkasse Mittelholstein mit 2000 Euro finanziell unterstützt.

Normalerweise leben die Puten in Freiheit in kleinen Gruppen. Massentierhaltung bedeute für die Tiere sozialen Stress. Dazu komme die Hochleistungszucht, die darauf ausgerichtet ist, in nur wenigen Monaten einen großen Brustmuskel auszubilden. „Durch die ungleiche Gewichtszunahme, kommt es zu Gelenkproblemen“, so Frölich.

Wenn Tiere artgerecht gehalten werden, brauchen sie nicht nur Platz, es dauert auch länger, bis sie vom Gewicht her schlachtreif sind. „Bei den Verbrauchern muss ein Umdenken stattfinden – wir können nicht billiges Fleisch in Kauf nehmen, wenn es um die Tierschutzrelevanz geht“, so der Tierpark-Chef.