Kolumne Schwaleschnack : Neues aus dem Baustadl in Neumünster

Es ist ausnahmsweise nicht der Großflecken, der für Schmunzeln sorgt, diesmal geht es um eine historische Tür.

von Hannes Harding

07. Januar 2021, 09:00 Uhr

Behörden und Bauen, das ist manchmal eine merkwürdige Melange. Das Drama um die Neugestaltung des Großfleckens ist ein Paradebeispiel, allerdings ist es in diesem Fall nicht nur die Behörde, die den Betrachter in ungläubiges Staunen versetzt, auch die Politik trägt zu der Tragikomödie bei, deren Handlungsstränge kaum mehr zu entwirren sind. Manches Schmunzelstück aus dem Baustadl indes kommt schlicht und einfach daher, und man muss trotzdem lachen. So ergeht es Besuchern des neuen Familienzentrums am Alten Kirchhof. Das schmucke Gebäude wurde von der Diakonie aufwändig hergerichtet, und zwar so, dass es seinen historischen Charme behalten hat. Sorge dafür trägt gemeinhin die Denkmalschutzbehörde. Und sie hat ihre Arbeit im konkreten Fall besonders gründlich erledigt. So gibt es im ersten Stock einen Abstellraum, der es den Behörden-Spaßvögeln wohl angetan hat. Denn wer ihn betritt, steht unvermittelt vor einer recht ranzigen Holztür. Wer diese wiederum öffnet, läuft gegen die Außenwand des angrenzenden Kindergartens. Besonders erhaltenswert erscheint die überflüssige Tür nicht. Doch sie musste bleiben, um den Charakter des Alten zu wahren. Sinn macht das nicht, aber lustig ist es allemal.