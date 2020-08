Wahlen : Neuer Vorstand beim Sozialdienst muslimischer Frauen in Neumünster

Frauen aus vier Nationen bilden nun den Kopf des Vereins, der viele Projekte in der Stadt unterstützt und entwickelt.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

06. August 2020, 17:32 Uhr

Der Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) an der Christianstraße hat einen neuen Führungsstab. Ihm gehören Loubna Zaza, Naesah Samrah, Yasemin Ortaçer, Wafaa Beirakdar und Yildiz Batman an. Der neue Vorstand setzt sich damit aus Frauen aus vier Nationen zusammen.

Seit Oktober 2018 besteht der Ortsverein des SmF in Neumünster – als bundesweit siebter überhaupt des 2016 in Köln gegründeten Vereins. Das Büro des Vereins ist an der Christianstraße 62 im Vicelinviertel.

Der SmF ist nicht nur Mitglied im Forum der Vielfalt und am Runden Tisch für Toleranz und Demokratie in Neumünster, sondern nimmt auch an der landesweiten Demokratie-Konferenz und am Programm der Internationalen Woche gegen Rassismus teil und ist Mitglied im Frauenrat sowie Mitgestalter der Interkulturellen Woche in der Stadt.

Aktuell beteiligt sich die Frauenorganisation am Projekt „Patenschaft – Praxis – Qualifizierung“. Im Rahmen dieses Projektes mit über 30 Ehrenamtlichen betreut der Verein in Neumünster und im Umland rund 200 Personen und Familien, die im Alltag Unterstützung benötigen. Der Verein entwickelte unter anderem auch das Projekt „MuKids“, an dem drei- bis sechsjährige Kinder teilnehmen können. Ziel ist es, Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und mit sozialem Unterstützungsbedarf im vorschulischen Bereich in ihrem Spracherwerb, ihrer Wertebildung und Ich-Stärkung zu fördern. Zudem gibt es ein Sprachcafé online und in der Geschäftsstelle sowie ein Frauencafé.