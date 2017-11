Winterdienst in Neumünster : Neue Sole-Anlage macht den Winterdienst flexibler

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Der Winterdienst des Technischen Betriebszentrums (TBZ) hat seinen ersten größeren Einsatz in dieser Saison hinter sich. Gestern um 5 Uhr rückten zwei Streufahrzeuge aus, um wegen überfrierender Nässe markante Strecken im Stadtgebiet zu streuen. Dennoch gab es drei Verkehrsunfälle (siehe Infokasten). Stephan Mordhorst, zuständiger Koordinator für den Winterdienst im TBZ, betont, gesetzlich verpflichtet sei die Stadt nur, an verkehrswichtigen und gefährlichen Punkten zu räumen und streuen. „Das sind in Neumünster lediglich die Max-Johannsen-Brücke und der Konrad-Adenauer-Platz vor dem Bahnhof mit dem zentralen Omnibusbahnhof“, so Mordhorst. Alle anderen Leistungen der 63 Mitarbeiter seien eine Zusatzleistung der Stadt.

„Es gibt ein gewisses Anspruchsdenken in der Bevölkerung, das so nicht berechtigt ist“, sagt Mordhorst und verweist auf die Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Auch wenn die Winter in den vergangenen Jahren eher mild verlaufen sind, müsse jeder spätestens im November damit rechnen, dass es auch mal glatt auf den Straßen sein könne. Das TBZ ist für den Winter gerüstet, ein Dringlichkeitskonzept mit fünf Stufen steht. Im schlimmsten Fall kümmern sich alle Mitarbeiter um Schnee- und Eisbekämpfung. Dann sind die fünf Streu- und Räum-Lkw, acht Radweg-Fahrzeuge, sechs Pritschenwagen und ein Unimog im Zwei-Schicht-Verfahren quasi im Dauereinsatz.

Im Normalfall beginnt ansonsten der Dienst gegen 4 Uhr mit ersten Kontrollfahrten. „Wir schauen, wo es glatt ist“, sagt Mordhorst. Ab 5 Uhr wird dann geräumt und gestreut – und zwar nach Priorität. Das heißt: zunächst der Ring und die Ausfallstraßen, dann die Buslinien, zum Schluss die Wohnstraßen. Verkehrswichtige Straßen wie die Preußerstraße und verkehrsunwichtige, aber gefährliche Straßen wie der Looper Weg im Bereich der Brücke gingen vor Seiten- und Nebenstraßen.

An Kreuzungen und auf Wegen wird mit Sand gearbeitet, auf den Straßen mit einer Salzlösung. Und die muss nicht mehr wie sonst eingekauft werden, sondern kann mit der neuen Sole-Anlage ab sofort auf dem TBZ-Gelände selbst nach Bedarf angemischt werden. „Wir sind damit vor allem flexibler und sparen auch noch rund 25 Prozent“, sagt Stephan Mordhorst. 13 000 Euro hat die Anlage gekostet. Je härter die Winter ausfallen, desto schneller amortisiert sie sich. „Es gibt im Zweifel weniger Probleme, Sand oder Salz nachzuordern als die Lösung. Deshalb sind wir auch unabhängiger“, ergänzt der Winterdienst-Koordinator.

Wie das Wetter in den nächsten Tagen aussehen soll, bekommt das TBZ immer tagesaktuell vom Deutschen Wetterdienst mitgeteilt – inklusive Warnmeldungen. „Für die kommenden Tage muss immer mit glatten Straßen gerechnet werden. Schnee ist aber nicht in Sicht“, sagt Stephan Mordhorst.