Sperrungen waren „Grossartig“ : Neue Parkregeln am Outlet-Center Neumünster kommen im Stadtteilbeirat gut an

Absperrzäune verhinderten das wilde Parken auf dem Ochsenweg, Ordnungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Christian Lipovsek

18. Februar 2020, 14:43 Uhr

Zum ersten Mal wurde am vergangenen Wochenende während der Aktion „Final Sale“ und dem verkaufsoffenen Sonntag im Designer-Outlet-Center die Zufahrt von der Oderstraße zum Ochsenweg gesperrt, um wildes Parken zu verhindern. „Es ist großartig gelaufen. Die Absperrungen vom Technischen Betriebszentrum waren auch so angelegt, dass niemand sie wegnehmen konnte“, zog Wittorfs Stadtteilvorsteherin Sabine Krebs nun ein positives Fazit. Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei hätten die Parksituation jederzeit im Griff gehabt. Weitere Gespräche mit dem DOC und auch mit den Landwirten, deren Felder betroffen sind, liefen, so Sabine Krebs.