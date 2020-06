Kita-Erweiterung : Neue Krippengruppe für Mühbrook

Die Gemeindevertreter diskutieren über eine teure Kita-Erweiterung.

01. Juni 2020, 15:53 Uhr

Die Erweiterung der Kindertagesstätte in Mühbrook und und die Störungsanfälligkeit der Pumpenstation am Seekamp beschäftigten die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung. Nach langer Diskussion wurde mit einer knappen Mehrheit beschlossen, eine zusätzliche Krippengruppe für zehn Kleinkinder einzurichten. Die Familengruppe wird dann zu einer Elementargruppe umfunktioniert.

Zuvor hatte Kita-Leiterin Silke Maschke Alarm geschlagen: „Ich spreche hier heute als Sprachrohr der Eltern und des Personals: Die Stimmung ist gereizt!“ In der alten Schule befinden sich eine Mietwohnung, ein Mehrzweckraum und die Räumlichkeiten der Kita. Diese entsprächen nicht den Anforderungen. Es gebe weder einen Personalraum für die Mitarbeiter noch einen Besprechungsraum, in dem beispielsweise Elterngespräche geführt werden könnten, so Maschke. Der Mehrzweckraum stehe dafür nicht permanent zur Verfügung, da dieser bei schlechtem Wetter auch als Ausweichquartier für die Mühbrooker Waldgruppe genutzt werde.

Die Leiterin plädierte außerdem für die Einrichtung einer Krippengruppe und nannte die Betreuung der Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren einen „pädagogischen Spagat“. Schwierig sei auch die Betreuung im Außenbereich, da es nur für die U3-Kinder einen kleinen begrenzten Spielplatz gebe, man die größeren Kinder aber durch das offene Gelände permanent im Blick haben müsse. „Das ist schon nicht zu bewerkstelligen, sobald eine Erzieherin zum Wickeln den Bereich verlassen muss“, so Mascke.

Nach einer Begehung des historischen Reetdachhauses mit Mitarbeitern eines Architektenbüros wurde schnell klar, dass der angedachte Ausbau des Dachbodens aus Sicherheitsgründen als nicht machbar sein würde. Eine weitere Überlegung ist, auf dem Areal einen Anbau zu realisieren, der durch einen Glasgang mit dem Hauptgebäude verbunden werden könnte und auch einen Raum für sportliche Aktivitäten beinhaltet. Das Architekturbüro stellte zwei Varianten vor. Das Ganze wird aber teuer: bis zu 800.000 Euro wurden veranschlagt. Nun soll das Amt Bordesholm ermitteln, ob es Zuschüsse geben kann. Bevor die Gemeinde eine Entscheidung fällen kann, muss zunächst auch der Kreis dem Projekt zustimmen.

Besonders kritisch sehen die Gemeindevertreter die hohen Kosten im U-3-Bereich, die aktuell bei 150.000 Euro im Jahr liegen. Ob das Land die Kosten ausgleichen wird, bezweifeln sie.

Bestandsplan für Regenwassernetz

Als Gast wohnte auch der Ingenieur Andreas Reitner der Sitzung bei. „Das Regenwassernetz ist zur Zeit ein Sammelsurium“, stellte er fest und schlug vor, die Kanäle in vollem Umfang zu erfassen. Geschuldet sei der momentane Zustand auch der Tatsache, dass sich in der Nähe ein Kiesabbaugebiet mit einer Oberflächenversickerung befindet. Mit zwei Enthaltungen beschlossen die Gemeindevertreter die Erstellung eines Bestandsplanes.

Zum Thema Pumpstation im Seekamp stellte Reitner verschiedene Möglichkeiten vor. Die empfindliche Steuerung habe nach Angaben des Bürgermeisters eine hohe Störanfälligkeit, die Druckwasserkessel wurden kürzlich durch einen TÜV-Beauftragten geprüft und seien noch in Ordnung. Der Bauausschussvorsitzende Michael Junge-Bergner diskutierte mit dem Ingenieur detailliert über die vorgestellten Möglichkeiten, die sich in einem finanziellen Rahmen von 21.000 bis 38.000 Euro bewegen. Da keine Einigung erfolgte, wurde ein Termin für eine Ortsbegehung in Grevenkrug vereinbart, dort befindet sich eine Anlage mit ähnlicher Technik. Für weitere Beschlüsse werde eine Sondersitzung angesetzt.