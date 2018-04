Neumünster : Neue Beatmungsgeräte für das FEK

Therapie ermöglicht Lungenkranken komfortablere Sauerstoffversorgung. Spenden sind für die Anschaffung notwendig.

von Gabriele Vaquette

19. April 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Um schwer lungenkranken Patienten die Beatmung mit Sauerstoff zu erleichtern, schafft das Friedrich-Ebert-Krankenhaus „Nasale High Flow“-Geräte an. Doch die Kosten von 4500 Euro oder mehr werden nicht von den Krankenkassen getragen. „Dabei sind wir auf Unterstützung und Spenden angewiesen“, betont FEK-Sprecherin Maren von Dollen. Jetzt freute sich das Team der Intensivstation über eine Spende von 2300 Euro der Firma Safe. Deren Geschäftsführender Gesellschafter Lutz Holland überreichte die Summe an Holger Brammer, den Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, und sein Team.

„Patienten, die an Lungenentzündung oder chronisch verengten Atemwegen leiden, können nicht genügend Sauerstoff aufnehmen. Ihnen muss entweder mit einem Beatmungsgerät und einer Maske Sauerstoff zugeführt werden oder ihnen wird unter Narkose ein Schlauch direkt in die Lunge eingeführt. Das bedeutet, dass sie nicht essen, trinken oder sprechen können oder nicht ansprechbar sind wegen der Narkose“, erklärt Bettina Lohmeier, Atmungstherapeutin auf der Intensivstation. Das „Nasale High Flow“-Gerät erhöht mit einer Turbine die Geschwindigkeit des Flusses der Luft, die mit zusätzlichem Sauerstoff angereichert wird und ohne Maske auskommt, sondern über zwei kleine Schlauchstummel funktioniert, die in die Nase geschoben werden. „Außerdem wird die Luft – bis zu 60 Liter pro Minute – erwärmt und befeuchtet und flutet den Nasen- und Rachenraum“, erklärt die Therapeutin. Das Spezialgerät verbessere deutlich die Situation der Patienten, die zum Teil lange auf der Intensivstation liegen. Denn sie bekommen besser Luft, können trotz Beatmung essen, trinken und vor allem mit ihren Angehörigen sprechen.

„Die Fälle von chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) nehmen zu. Die Erkrankung steht bei Todesursachen an dritter Stelle“, erklärte Bettina Lohmeier. Das FEK möchte mehrere Geräte dieser Art anschaffen, ist dabei aber weiterhin auf Spenden angewiesen. Die 2300 Euro der Firma Safe, ein Sicherheitsdienst- und -technik-Unternehmen an der Segeberger Straße, sorgten für große Freude. „Wir haben schon oft für die Kinderklinik gespendet und wollen uns für Neumünster engagieren“, erklärte Holland, der die Spende von 2000 Euro spontan um 300 Euro aufstockte. Ebenfalls rund 300 Euro hatte die Lungensportgruppe des SV Tungendorf gesammelt.