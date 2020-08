Neumünster : Neubaugebiet für junge Familien geplant

Auf dem Gelände der Firma Detlef Alpen sollen Häuser und Wohnungen entstehen. Jetzt ist die Politik gefragt.

24. August 2020, 17:49 Uhr

Wittorfs Stadtteilvorsteherin Sabine Krebs ist begeistert: „Besser geht es nicht. Dieser Standort ist optimal.“ Der Planungs- und Umweltausschuss kann am Mittwoch grünes Licht für ein Neubaugebiet zwischen Altonaer Straße und Störwiesen geben. Die Jaweed Unternehmensgruppe aus dem hessischen Ober-Mörlen bei Frankfurt möchte auf dem ehemaligen Gelände von Detlef Alpen Geschosswohnungen, verdichtete Einfamilienhäuser und Reihenhäuser bauen. Das neue Quartier soll vor allem für junge Familien offentstehen.

„Wir haben uns intensiv mit der Stadt Neumünster beschäftigt. Hierbei ist uns aufgefallen, dass diese immer mehr veraltet“, schreibt Geschäftsführer Emal Jaweed in einem Brief an die Stadtplanung. Und weiter: „In den letzten Jahren wurde von der Stadt versäumt, Grundstücke insbesondere für unge Familien attraktiv anzubieten. Die jungen Menschen können sich aktuell aufgrund der günstigen Zinspolitik ihren Traum vom Eigenheim einfacher erfüllen, dadurch steigt selbstverständlich auch die Nachfrage nach Baugrundstücken oder Häusern im Bau.“ Das Alpen-Gelände liege zentral und biete eine optimale und nachhaltige Lage für junge Familien.



Markt in Neumünster wird nicht gedeckt





Laut Jaweed habe die Standortanalyse ergeben, dass sich die Nachfrage für Wohnhäuser und Wohnungen in Neumünster in den letzten Jahren stark erhöht habe. „Aktuell gibt es 1356 registrierte Kaufgesuche für Einfamilienhäuser, welchen nur 45 Angebote gegenüberstehen. Bei den Wohnungen liegt die Zahl der registrierten Kaufgesuche bei 490, angeboten werden aktuell nur 18.“ Das Grundstück an der Altonaer Straße liege zentral, habe eine gute Anbindung an Bus und Bahn und Einkaufsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung.

Punkte die auch Sabine Krebs hervorhebt. „Laut Wohnraumversorgungskonzept fehlen in Wittorf Wohnungen. Daher passt das sehr gut“, sagt sie. Allerdings müsse man schauen, wie die geplante Wege-Anbindung an die Straße Störwiesen aussieht. Dort gebe es derzeit ohnehin große Probleme, jedes weitere Fahrzeug belaste die Fahrbahn zusätzlich. Krebs: „Die Straße ist abgesackt, der Bürgersteig kaputt. Das wird uns in nächster Zeit noch sehr beschäftigen.“

Die Jaweed Unternehmensgruppe handelt eigentlich mit gebrauchten Baumaschinen und Nutzfahrzeugen. Der Immobilienbau ist ein zweites Standbein.

Der Planungs- und Umweltausschuss kommt am Mittwoch um 17.30 Uhr im Ratssaal zusammen. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem das ehemalige AEG-Gelände, ein Förderprogramm nachhaltige Stadtentwicklung und das Raumkonzept der Stadt.