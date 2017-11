Mensch des Jahres : Netzwerker für das Volkshaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

von Rolf Ziehm

erstellt am 20.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | 23 Jahre lang, von 1989 bis 2012, leitete Horst Saggau als 1. Vorsitzender die Geschicke des Sportvereins Tungendorf . Er hat sogar eine eigene SVT-Stiftung gegründet, ist seit dem Abschied aus der aktiven Vorstandsarbeit im Sportverein Ehrenvorsitzender. Doch das Ehrenamt liegt dem 73-Jährigen im Blut.

Seit 2014 steht Saggau an der Spitze des ehrenamtlichen Beirats für das Mehrgenerationenhaus der Diakonie im Volkshaus. „Unsere Aufgabe ist es, das Programm im Mehrgenerationenhaus zu beleben. Wir verstehen uns als Netzwerk“, sagt Saggau.

Der ehemalige Fachdienstleiter des Technischen Betriebszentrums wohnt nur einen Steinwurf vom Volkshaus entfernt. „Ich bin seit meiner Kindheit in der Thorstraße mit dem Volkshaus verbunden. Ich war hier Kitakind, habe hier geturnt“, so Saggau.

Mit der Einrichtung als Mehrgenerationenhaus 2008 sei das Volkshaus wieder seinem Namen gerecht geworden. Saggau: „Es bietet einen Ort und Treffpunkt für viele Gruppen und Initiativen – aus ganz Neumünster und dem Umland. Architektonisch ist es das Schloss von Tungendorf.“

Und das lässt Horst Saggau und die weiteren zurzeit 13 Mitglieder der sogenannten Unterhaltungsgruppe in ihrer Freizeit nicht ruhen. „Wir treffen uns zur eigenen Unterhaltung und nehmen dann die Aufträge an, die zur Unterhaltung des Volkshauses anstehen“, sagt Saggau mit einem verschmitzten Lächeln. Nur ein Beispiel für den Einsatz und das handwerkliche Geschick der Unterhaltungsgruppe ist der Ausbau des Obergeschosses im Volkshaus.

Hier entstanden zwei Gruppenräume, ein WC, eine kleine Pantryküche und das sogenannte Kaminzimmer. Die Stadt stellte das Material, die Ehrenamtler um Horst Saggau legten in Eigenleistung Hand an. Auch für die Einrichtung des Kaminzimmers und des Nachbarschaftscafés sorgte die Gruppe, indem sie die gespendeten Möbel aufarbeitete. Andrea Schütt, die hauptamtliche Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus, ist voll des Lobes. „Ich habe mit Horst Saggau und seiner Truppe Ansprechpartner und Unterstützer in allen Belangen.“

In der Tat. Zuletzt brachten die Ehrenamtler die Bühnenbeleuchtung im Saal des Volkshauses auf Vordermann und reparierten die Garderobe. Horst Saggau: „Wir sind zurzeit heiß in der Diskussion mit der Stadt, um mehr Parkraum für das Mehrgenerationenhaus und das Volkshaus mit der Kita zu schaffen.“

Horst Saggau ist seit 49 Jahren mit seiner Frau Elke verheiratet, die das ehrenamtliche Engagement ihres Mannes mit vollem Einsatz unterstützt. Beide haben einen Sohn und drei Enkelkinder.

