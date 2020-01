Seniorenbüro - neues Angebot : Nele Dittmer berät in Neumünster Senioren zu Hause

Das Projekt „Neumünsteraner Hausbesuch“ soll älteren Menschen Unterstützung für mehr Teilhabe geben.

von Gunda Meyer

30. Januar 2020, 17:02 Uhr

Senioren, die Beratung oder Unterstützung benötigen, mussten bislang zu den jeweiligen Einrichtungen gehen, um Hilfestellungen zu erhalten. Das soll sich jetzt ändern: Mit Nele Dittmer gibt es nun eine Ansprechpartnerin, die kostenlos zu Senioren direkt nach Hause kommt und ihnen zum Beispiel bei Fragen zu Wohnen im Alter, Pflegeversicherung, Freizeitmöglichkeiten, Mobilität, sozialen Kontaktmöglichkeiten, Hilfsangeboten und deren Finanzierung oder neuen Aufgaben im Ruhestand hilft.

„Das oberste Ziel dieser aufsuchenden Seniorenarbeit ist, die Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter zu erhalten und zu fördern – und zwar im alltäglichen Lebensraum, also im Stadtteil“, erklärte Romi Wietzke, Leiterin des Seniorenbüros.

Viele ältere Menschen haben einerseits Scheu, sich Hilfe zu holen und zum Anderen fehlt vielen auch die Mobilität, um zum Beispiel ins Seniorenbüro in die Innenstadt zu gehen, um sich dort Rat zu holen, so Wietzke weiter. Knapp ein Viertel der Gesamtbevölkerung in Neumünster sei älter als 65 Jahre. „Immer mehr ältere Menschen sind von Armut bedroht oder betroffen. Das hat erhebliche negative Folgen, die gesellschaftliche Teilhabe ist dann deutlich einschränkt und das kann zur sozialen Isolation führen, zumal die Älteren oftmals nicht so fit mit digitaler Technik sind “, erklärt Wietzke.

Diesen Menschen soll der Zugang zu Informationen durch den Hausbesuch von Nele Dittmer erleichtert werden. Geschaffen wurde ihre Stelle im August 2019 als Maßnahme des Handlungskonzeptes Armut. Rund 40 Besuche hat die 27-jährige Gerontologin bereits absolviert.

„Wer einen Hausbesuch möchte, kontaktiert mich per Telefon oder E-Mail, und dann sprechen wir die Bereiche ab, zu denen ich Hilfe geben kann“, so Dittmer. Wer keinen Besuch zu Hause möchte, kann auch einen alternativen Treffpunkt vereinbaren. „Die Senioren können auch eine Vertrauensperson zum Gespräch mitbringen“, so Dittmer.

Die Beratung dient als Hilfe zur Selbsthilfe, Dettmer vermittelt (Hilfs-)Angebote, Dienstleistungen und Ansprechpartner. „Wichtig ist, dass wir trägerunabhängig beraten“, betont Nele Dittmer.

>Wer den Hausbesuch in Anspruch nehmen möchte, erreicht Nele Dittmer unter Tel. 942-2453, per Mail nele.dettmer@neumuenster.de oder persönlich im Seniorenbüro während der Öffnungszeiten.