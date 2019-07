Änderungen im ÖPNV : NDR-Sommertour: Busse fahren anders

Wegen der Großveranstaltung kann der Großflecken nicht angefahren werden.

von hc

24. Juli 2019, 13:57 Uhr

Von Sonnabend, 27. Juli (14 Uhr), bis Sonntag, 28. Juli (8.30 Uhr), wird der Großflecken wegen der NDR-Sommertour voll für den Verkehr gesperrt. Das teilten die Stadtwerke gestern mit.

Die Bushaltestellen Teichbrücke, Rathaus und Alte Feuerwache (stadtauswärts) können in dieser Zeit nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Rathaus ist in der Wittorfer Straße Ecke Altonaer Straße eingerichtet. Alternativ können Fahrgäst den ZOB am Bahnhof nutzen.

Fahrgäste der Haltestelle Alte Feuerwache (stadtauswärts) werden gebeten, die die Haltestelle Holstenschule zu nutzen.