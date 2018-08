Padenstedt : Nächtliche Sperrungen in Padenstedt

Weil der Tunnel unter der Autobahn 7 an der Ostseite neu gebaut werden muss, kommt es zu Sperrungen.

von Dörte Moritzen

23. August 2018, 15:45 Uhr

Rickling | Weil an der Hauptstraße/Kreisstraße 12 in Padenstedt der Tunnel unter der Autobahn 7 an der Ostseite neu gebaut werden muss, muss dort jetzt ein Gerüst ausgebaut werden. Während der Arbeiten wird der Verkehr mit einer Ampel geregelt. In den Nächten von Montag, 27. August, bis Sonntag, 9. September, wird jeweils von 20 bis 5 Uhr die Ampel auf Rot geschaltet und nach maximal zehn Minuten kurzzeitig für den Verkehr freigegeben, bevor wieder auf Rot geschaltet wird. Während dieser Zeit kann auch eine Umleitung über Neumünster genutzt werden. Sie führt ab Padenstedt über die Störstraße, Ehndorfer Straße/Hauptstraße (Kreisstraße 3/Kreisstraße 37) und den Holsatenring (Landesstraße 323) über die Lindenstraße/Wittorfer Straße (Kreisstraße 9) wieder auf die Hauptstraße. Weitere Informationen unter www.via-solutions-nord.de.