„Sixx Paxx“ in Neumünster : Nackte Männer ließen Frauenträume wahr werden

Vor 250 Zuschauern ließen die Stripper von „Sixx Paxx“ im Theater in der Stadthalle die Hüllen fallen.

Avatar_shz von shz.de

14. November 2019, 10:52 Uhr

„Mädels, diese Nacht heute habt ihr verdient“, kündigte David Farrell dem laut kreischenden Publikum im Theater in der Stadthalle an. 250 Zuschauer – die Frauen waren deutlich in der Überzahl – wollten am Dienstagabend die gestählten Körper der „Sixx Paxx“ sehen. Sie bekamen heiße Choreografien und viel nackte Haut. Als Stargast war auch Sänger Marc Terenzi dabei.

„Heute Nacht sind wir alle solo“ lautete das Motto der Show. David Farrell übernahm die Moderation des Abends und stellte nur wenige Regeln auf: Die Frauen im Saal dürfen beim Anblick der Männer nicht schwanger werden – und sie sollen ihre Finger benutzen. Allein diese Ankündigung sorgte schon für jede Menge Begeisterung.

Natürlich durfte bei einer Stripshow der Polizist in Uniform nicht fehlen – auch wenn die Herren diese nicht lange anbehielten. Von Anfang an wurden die Zuschauer mit eingebunden. Immer wieder begaben sich die Jungs ins Publikum und tanzten die euphorischen Zuschauerinnen an. Anfassen war nicht nur erlaubt, sondern geboten. Manch eine hatte sogar das Glück, mit auf die Bühne zu kommen, wo sie den Tänzern einmal ganz nahe kommen durfte. Jessica Rist war eine von ihnen und war so beeindruckt von der Darbietung, dass sie kaum mehr sagen konnte als „Es war mega“.

Natürlich durfte auch das obligatorische Geburtstagskind ihr Jubiläum mit viel männlicher Aufmerksamkeit auf der Bühne feiern, und die baldige Braut genoss noch ein letztes Mal ihre Freiheit.

Sänger Marc Terenzi ist der Star der Truppe, auch wenn er als Tänzer weniger in Erscheinung trat. Dafür überzeugte er musikalisch und heizte dem Saal mit dem Song „It’s my life“ ordentlich ein. In der Pause waren die Damen vollkommen euphorisiert. Denise Jungjohann hatte sich vor allem in David Farrell verguckt. „Er war heiß. Es ist schade, dass er nicht so oft dabei ist wie die anderen.“ Ihrer Freundin Kimberly Mießner gefiel vor allem der Umgang mit den Zuschauerinnen. „Es ist toll, dass immer wieder jemand auf die Bühne geholt wird.“ Jarid Fricke war einer der wenigen Männer im Publikum und hin und weg. „Den Abend haben mir meine Mädels geschenkt, das Feeling ist einfach super.“ Wenn es nach den begeisterten Zuschauern geht, waren die Jungs nicht das letzte Mal in der Stadt.