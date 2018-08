Neumünster : Nach Kampfabstimmung: Schättiger neuer Stadtteilvorsteher

Erhard Christian Schättiger setzt sich in Kampfabstimmung mit 4:3 Stimmen gegen Rolf Schaks durch.

von Jens Bluhm

23. August 2018, 16:35 Uhr

Neumünster | Im Stadtteilbeirat Böcklersiedlung-Bugenhagen gibt es nach sieben Jahren einen Wachwechsel. Auf der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl wählte der Beirat am Mittwochabend Erhard Christian Schättiger (CDU) zum neuen Stadtteilvorsteher.

Er löst Rolf Schaks (SPD) ab, der den Beirat seit 2011 geführt hatte. In geheimer Kampfabstimmung entfielen vier Stimmen auf Schättiger, drei auf seinen Gegenkandidaten Rolf Schaks.

Auch bei der Wahl zum stellvertretenden Stadtteilvorsteher musste Schaks sich geschlagen geben. Mit 4 : 3 Stimmen wurde Jörg Zschummel (BfB) zu Schättigers Stellvertreter gewählt.

Trotz der empfindlichen Niederlage erwies sich Schaks als fairer Verlierer, Schättiger aber auch als ein um Ausgleich bemühter Sieger. Beide versicherten sich, für die nächsten fünf Jahre eine an der Sache orientierte Zusammenarbeit zum Wohle des Stadtteils anzustreben: „Lassen Sie uns versuchen, die große Parteipolitik oder parteipolitische Profilierung im Beirat herauszuhalten“, appellierte Schättiger an seine Beiratskollegen.

Zum neuen Stadtteilbeirat gehören neben Schaks, Schättiger und Zschummel, die beiden bürgerschaftlichen Mitglieder Jo Blane (SPD), Robert Jatzow (CDU) sowie die beiden Ratsmitglieder Wiebke Dahlmann (Grüne) und Oliver Schlemmer (CDU). Dorothea Jahner (SPD) wurde vom Beirat mit 6 : 1 Stimmen als Vertreterin des Stadtteils im Seniorenbeirat gewählt.

Nur am Rande ging es auf der ersten Sitzung des neuen Beirats um Sachthemen: Rolf Schaks kündigte an, dass die Stadt die defekten Spielgeräte am Rübezahlweg in der zweiten Septemberhälfte ersetzen wolle. Mit dem Wunsch des (alten) Stadtteilbeirats nach einer Beleuchtung am Baumschulenweg wolle sich der Planungsausschuss auf seiner nächsten Sitzung am 29. August befassen.