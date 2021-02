Landgericht Kiel : Nach Hammerattacke von Wahlstedt: Altenpfleger muss in die Psychiatrie

Nach dem brutalen Angriff in einem Pflegeheim in Wahlstedt ging jetzt vor dem Kieler Landgericht der Prozess zu Ende.

Neumünster | Nach dem brutalen Hammerangriff in einem Pflegeheim in Wahlstedt ist ein Altenpfleger (24) nach vier Verhandlungstagen am Freitag vor dem Kieler Landgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete die Kammer die dauerhafte Unterbringung...

