Neumünster : Nach einem Jahr Warten: Tempo-30 in der Kurve am Stoverbergskamp

Eine abgespeckte Lösung soll mehr Sicherheit auf der Verbindung zwischen Einfeld und der Gartenstadt bringen.

Neumünster | Nach ziemlich genau einem Jahr ist die Entscheidung gefallen: Das lange diskutierte Tempolimit am Stoverbergskamp soll kommen. Das teilte Stadtsprecher Stephan Beitz auf Anfrage mit. Allerdings wird es nur die abgespeckte Variante des einst versprochenen Pakets auf der Strecke zwischen Einfeld und der Gartenstadt geben. So wird in der engen Doppelkurve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.