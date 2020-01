Grossreinemachen in Neumünster : Nach drei Stunden war der gröbste Müll aus der Silvesternacht beseitigt

Das Technische Betriebszentrum war mit 30 Mitarbeitern aktiv, um die Innenstadt zu reinigen.

von Rolf Ziehm

02. Januar 2020, 15:26 Uhr

Am Neujahrstag durften auch die 30 Mitarbeiter des Technischen Betriebszentrum (TBZ) den Feiertag genießen. Doch gestern hieß es: Großreinemachen nach der Silvesterböllerei.

„Wir sind mit drei Handkolonnen unterwegs, versuchen mit zwei Großkehrmaschinen, das Zeug von der Straße zu bringen. Dazu kommen drei kleinere Kehrmaschinen für die Geh- und Radwege“, erläutert Frank Schawohl von der Straßenreinigung das alljährliche Procedere.

Gestern wurde dabei nur der gröbste Müll in der Innenstadt bis zum Ring beseitigt. Das war in etwa drei Stunden erledigt. In den kommenden Tagen sind dann auch die Außenstadtteile an der Reihe. Schawohl: „Da wo die Stadt zuständig ist. Wo nicht, ist das Bürgerpflicht. Wer knallen kann, der kann auch reinigen.“

Und das ist trotz des Einsatzes moderner Kehrmaschinen für die TBZ-Mitarbeiter oft noch mühsame Handarbeit mit Greifer, Schaufel und Besen. Wenn der Müll am Straßenrand unter Autos liegt, greifen die TBZ-Experten zum Elektropuster.

„Die großen Feuerwerksbatterien müssen von Hand aufgelesen werden. Das schafft die Maschine nicht“, sagt André Spöring, der immer mal wieder sein Fahrzeug stoppen muss, um selbst Hand anzulegen.

Sein Vorarbeiter ist Rick Bewersdorf: „Wir sind seit 6.30 Uhr mit fünf Leuten in der Innenstadt am Aufräumen. Drei Stunden, dann ist hier alles wieder glatt und schier.“ Sein Eindruck: „Es wird weniger mit der Silvesterknallerei und dem Müll.“

Alle Jahre wieder gehört zum Jahreswechsel auch dumpfer Vandalismus. „Um die 80 Papierkörbe aus Plastik haben die Silvesternacht nicht überlebt“, schätzt Frank Schawohl. Bei einem Stückpreis von 36 Euro je Papierkorb beläuft sich der Schaden damit auf 2880 Euro.